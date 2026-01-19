ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ゼンリン、次世代モビリティを支援する時空間データベース出展へ…オートモーティブ ワールド2026

ゼンリン ブースイメージ
  • ゼンリン ブースイメージ
  • ゼンリンの高精度・高鮮度なネットワークデータ「Mobility based Network」
  • 「Mobility based Network」イメージ。移動にかかわるあらゆる通路をネットワークデータ化

ゼンリンは、1月21日（水）から23日（金）に東京ビッグサイトで開催されるモビリティの最新技術展示会、オートモーティブ ワールド2026に出展すると発表した。

同社は自動運転やソフトウェア定義車両（SDV）など新時代のモビリティ変革を支援するため、高精度・高鮮度なネットワークデータ「Mobility based Network」を紹介する。これは日本全国の道路、公共交通、歩行者専用道路など様々な移動経路を網羅し、交通結節点も含めて管理している。

この「Mobility based Network」はゼンリンの独自「時空間データベース」から自動生成されており、道路や信号機だけでなく行政界や地名といった目に見えない地物も時間軸を加味して管理。過去から未来までの高度な情報活用を可能としている。

出展内容は三つの柱に分かれる。まずデータプラットフォームでは、自動運転のE2Eモデルや走行支援、充電スタンドなど高精度な各種データを提供。次に開発・解析支援では膨大な顧客データやプローブ情報を取り込み、高度な分析や将来予測を活用した業務改善支援を行う。

さらにアプリケーション分野では、ゼンリングループの高度地図データプラットフォームからモビリティ関連のソリューションサービスを一部紹介。また、専用ブースで米国ABALTA TECHNOLOGIES INC.の車載インフォテイメントサービス「WebLink」など多様なコネクテッドサービスも展示される。

ゼンリンはこれらを通じて次世代モビリティを支える新たなデータ基盤とソリューションの価値を提案する。

《森脇稔》

