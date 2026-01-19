ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

SDV開発やセキュリティプロセス支援、ゼネテックが5つのソリューション展示へ…オートモーティブワールド2026

ゼネテックは、1月21日から23日まで東京ビッグサイトで開催される「オートモーティブワールド2026」のSDV EXPOに出展すると発表した。

同社ブースでは、自動車メーカーや自動車部品メーカーなどで実績のあるSDV開発、セキュリティプロセス支援、エッジAI導入支援、FPGA/SoC開発、OTAソリューションを中心に紹介する。

SDV開発では、カーシミュレーションを使った車載システムのエッジクラウド連携を展示する。CARLAで生成したデータをエッジからクラウドへ送信し、AWS IoT FleetWise等で見える化や分析する流れを紹介する。

セキュリティプロセス支援では、ALM(Codebeamer)を活用したデモを展示する。脅威分析やV字トレーサビリティ管理をALMで可視化し、組込みLinux(Yocto)/RTOSをセキュリティ準拠で提供する開発プロセスなどを紹介する。

エッジAI導入支援では、ナレーションAIを展示する。会話インターフェース(Whisper)や高速読み上げ、展示品情報を学習して説明する動作まで、エッジ/オンプレミスへのAI(SLM)デプロイ最適化(デバイス最適化・セキュリティ配慮・モデルチューニング)を紹介する。

FPGA/SoC開発では、カメラ画像からの物体認識とロボット制御を展示する。半導体製造装置・車載用機器・医療用機器などで実績のあるエッジAI組込みとハードウェア/FPGA開発の強みを紹介する。

OTAでは、OTAソリューションを展示する。導入メリットやユースケース、サイバーセキュリティ支援とも関連した導入サポートを紹介する。

