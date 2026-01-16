自動運転トラック開発のT2、米PlusAIと技術提携を検討開始…レベル4実現後のサービス拡大へ

T2は1月15日、レベル4自動運転トラックによる幹線輸送サービスの実現に向けて自動運転トラックの開発を自社で進める中、サービスをさらに拡大させるため、自動運転システムの開発を手がける米PlusAIと覚書を締結したと発表した。

【画像全3枚】

顧客のニーズを踏まえた「自動運転トラクター」の開発における技術提携に向けた検討を開始する。

深刻化するトラックドライバー不足に対応するため、T2は2027年度にレベル4自動運転トラックによる幹線輸送サービスの実現を目指している。2025年7月より、自社で開発したレベル2自動運転トラックによる幹線輸送を国内で初めて事業化し、関東-関西間で商用運行を開始している。

PlusAIは、工場出荷時の車両に搭載可能な自動運転トラック向けAIバーチャル・ドライバー・ソフトウェアの先駆的企業。シリコンバレーに本社を置き、米国および欧州で事業を展開する同社は、米経済誌「Fast Company」によって「世界で最も革新的な企業」の一社に選出された。

現在、TRATON GROUPのScania、MAN、Internationalの欧米大手OEMをはじめ、現代自動車、Iveco Group、NVIDIA、Bosch、DSV、Goodyearといった世界的パートナー企業と共に、次世代自動運転トラックの導入に取り組んでいる。同社は2025年6月、Churchill Capital Corp IXとの合併を通じた株式公開計画を発表した。