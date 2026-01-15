広州汽車の駆動ドメイン制御システム、世界初のASIL D認証を同時取得…機能安全と情報セキュリティで

広州汽車集団(GAC)は1月12日、独自開発した駆動ドメイン制御システム「Quark E-Drive」が、ドイツの国家認定機関DAkkSによる認定を受け、ASIL Dレベルという機能安全と情報セキュリティを深く統合した二つの認証を世界で初めて同時取得したと発表した。

この認証は、世界的に高く評価された認証機関SGS-CSTC Standards Technical Services(SGS)が評価を行い、発行するものだ。

ISO 26262は自動車機能安全に関する国際的に認められた非常に重要な規格。この枠組みにおいて、自動車安全完全性レベル(ASIL)の「D」とは、安全上重大な故障に対してほぼゼロの許容度が要求される自動車安全完全性レベルのうち最も厳しいレベルであることを表す。また、DAkkSの認定を受けたASIL D認証を取得したということは、この製品が自動車安全分野において世界最高ランクの基準を満たしていることを意味する。

今回認証を取得した駆動ドメイン制御システム「Quark E-Drive」は2025年2月より量産運用が開始され、現在GACグループのブランド「HYPTEC」および「AION」といった複数モデルに搭載されている。

このソリューションは、単一メインチップを用いた高度な統合に基づく業界初の電動駆動ドメインシステムであり、チップ数を大幅に削減することでチップレベルの故障に伴うリスクを最小限に抑え、モーターコントローラーの効率を最大99.9%まで向上させることに成功した。

今回の認証は、GACがISO 26262:2018(機能安全)およびISO/SAE 21434:2021(情報セキュリティ)の両規格に厳格に準拠しており、システムの製品開発ライフサイクル全体を完遂したことの証明となるものだ。

GAC Technology Research Centerはこのプロジェクト全体を通じて、SGSの専門家集団と緊密に連携し、すべての開発段階における安全設計に加え、技術的な実現可能性と最適なユーザー体験を強化してきた。

今回の認証取得は、同社の電動駆動安全技術における大きな飛躍となるものであり、スマート電気自動車業界における新たなグローバル基準を打ち立てるもの、としている。