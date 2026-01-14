空間認知技術と運行データを融合、交通事故リスク低減へ…アクシスとdo.Sukasuが提携

アクシスとdo.Sukasuは1月14日、独自の空間認知能力評価技術と車両運行データを組み合わせて交通事故リスクの低減を目指すため、業務提携を開始したと発表した。

両社は空間認知能力の可視化技術を活用した新たな運転評価指標を確立し、安全運転意識の維持・向上を図って交通事故ゼロを目指す。近年は高齢化社会に伴う運転リスクの増加とAIなど最新技術による安全運転支援のニーズが課題となっている。

do.Sukasuは特許技術による空間認知能力の評価・トレーニング技術を保有し、アクシスはリアルタイム車両運行管理システム「KITARO」を利用した運転データの収集・分析・システム開発に強みを持つ。両社の知見を融合し、走行データと空間認知能力評価結果を組み合わせた分析データを企業やドライバーに提供することで、交通事故リスクの低減と安全運転寿命の延伸を図り、持続可能なモビリティ社会の実現を目指す。

提携内容として、do.Sukasuはアルゴリズムの研究開発と核となる技術を提供し、アクシスは「KITARO」を通じた運転データ収集システムの技術を提供しサービス向上に努める。運転情報のデータ利活用は個人情報保護と情報セキュリティに十分配慮しながら進められ、健康寿命の延伸にも寄与する見通しだ。

お、「KITARO」は現在1200社以上で利用され、車両の動きをリアルタイムで「見える化」し、業務効率化やコスト削減、安全運転やエコドライブ評価などに活用されている。今後も両社は協力して安全運転を支援し、社会課題の解決に取り組む、としている。