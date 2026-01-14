Peaches.主催の新カルチャーイベント「NoWhereToGo 2026」、成人の日に初開催

クルマ文化をベースにしたライフスタイルブランド「Peaches.（ピーチズ）」は1月12日、シティサーキット東京ベイ（江東区）でカルチャーイベント「NoWhereToGo 2026」を初開催した。

【画像】Peaches.主催の新カルチャーイベント「NoWhereToGo 2026」

「NoWhereToGo」という名前には、クルマが好きなコミュニティが車に乗って集まり、交流できる居場所をつくりたいという想いが込められている。イベントは14時から21時まで開催され、ポルシェジャパン、ミルテック、イベンチュリ、ドラポジなどの協賛で開催された。

イベントには、Peaches.がキュレーションした招待車両と一般公募エントリー車両を含む120台以上の多様な自動車が集結。ジャンルや世代、カルチャーを越えたクルマと人が一堂に会した。昼から夜へと移り変わる時間帯に合わせた演出やライトアップにより、来場者はそれぞれの視点でイベントを楽しみ、クルマを通じた新たな出会いや交流が生まれる一日となった。

会場には、各カルチャーを代表する完成度の高いカスタム車両や、オーナーの個性が色濃く反映された車両まで、幅広いスタイルが並び、日本のカーカルチャーの多様性と奥深さを体験できる内容となった。

同イベントの大きな特徴の一つが、映画撮影で用いられるような特別なスタジオライトセットだ。展示車両はそのセットを実際に通過することで撮影が行われ、それぞれのクルマが持つ造形美や存在感を印象的により美しく魅せる演出が施された。

メインスポンサーのポルシェジャパンからは、イベントオリジナルリバリーのポルシェ『992 Cup』が展示された。このデザインには、日本の自動車カルチャーそのものをサポートしたいという想いが込められており、NoWhereToGoの世界観を象徴し、会場の象徴的な存在となった。

スペシャルゲストとして、ギャル男×カスタムカーインフルエンサーのこしょー氏によるパラパラのライブパフォーマンスが披露された。日本独自のカルチャーとして長い歴史を持つパラパラが、クルマと音楽が交わる空間に溶け込み、来場者に強い印象を残した。

NoWhereToGoは、クルマを起点にファッションや音楽などのカルチャーが交わる、新しい形のイベントだ。Peaches.が提案する「次世代のカーカルチャーのハブ」として、世界のクルマ愛好家に向けて新たな体験価値を提供し、クルマ文化の新たなシンボルを創り上げていくことを目指す。