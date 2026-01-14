Terra Charge子会社EV Construction、eMotion Fleetと提携…商用EV充電インフラ整備へ

Terra Chargeの子会社のEV Constructionは1月14日、eMotion Fleetより商用EV導入ワンストップサービスを支える施工パートナーとして選定され、業務提携を締結したと発表した。

この提携により、eMotion Fleetの高度なEVフリート導入支援とEV Constructionの充電インフラ設計・施工力を組み合わせ、EVバス、物流センター、タクシー、運送事業者などの商用車の電動化を包括的に支援する体制を強化する。

商用車の電動化は2024年問題の深刻化やグリーン物流要請、燃料価格の高騰、ESG対応などの背景から需要が急速に拡大している。一方で、導入にあたっては「何から始めればよいか分からない」「初期コストへの不安」「導入計画やシミュレーションの難しさ」「拠点ごとの充電インフラ設計の遅れ」「運用・エネルギー管理の負担」などの課題が多い。

eMotion FleetはEV運行・エネルギー管理システム（FMS/EMS）を活用し、EVおよび内燃車両を単一プラットフォームで一元管理できるサービスを展開している。同社のサービスを確実に実現する施工パートナーとしてEV Constructionが選ばれた。

提携により、EV導入計画から充電インフラ構築までのワンストップ体制や初期費用・ランニングコストを考慮した最適なTCO設計、大型車や寒冷地など多様な環境対応、EMSデータに基づく効率的なエネルギー管理、導入後の運用負荷軽減と業務効率化を実現する。

両社は全国の事業者を対象に電動化導入支援や充電インフラ整備を順次拡大し、地域行政との連携や補助金活用など電動化促進のプロジェクトにも積極的に参画する予定だ。