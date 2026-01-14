ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

米ONE、EV向け電池事業から撤退…鉄道・防衛用バッテリーに注力

米ミシガン州に拠点を置くエネルギー貯蔵技術企業のOur Next Energy (ONE) は、EV向けバッテリー事業から撤退すると発表した。

今後は、鉄道、防衛、電力網規模のエネルギー貯蔵システムに注力する戦略転換を行う。

同社は米国のインフラ強靭化を目的に製品と製造体制を見直し、自動車電動化への取り組みを停止。この転換に伴い、従業員の約45%を削減する。

米国の産業、鉄道、防衛分野の顧客から国内生産バッテリーへの需要が高まっていることを受け、同社は2026年末までにキャッシュフロー黒字化を目指す。

ミシガン州バンビューレン・タウンシップの同社初のLFP電池セル製造施設は、ISO9001品質認証とUN38.3安全認証を取得済みで、極限環境向けに設計された独自のLFP電池セルを生産するための改修を完了した。

これらのセルは12分間の急速充電に対応し、深海圧力への長時間曝露にも耐えられる設計で、防衛用ドローン、海中システム、深海採掘プラットフォームでの使用を可能にする。

ミシガン州ノバイのパック製造施設もISO9001品質認証を取得しており、燃費効率と耐久性を向上させる3つの新しい鉄道業界向け製品に対応するための改修を完了した。これらの製品は、米国とカナダの機関車で1年間の実証実験に成功している。

ノバイ施設は、電力網および防衛インフラ顧客向けの電力網規模エネルギー貯蔵システムモジュールの製造能力も維持している。

ONE社は、米国の国内製造とエネルギー強靭化を加速するバッテリー技術の開発に注力するミシガン州拠点のエネルギー貯蔵企業。同社はエネルギー密度、安全性、サプライチェーンの国内化を向上させるLFP電池セルとパック技術を開発している。

《森脇稔》

