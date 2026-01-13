ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

カーメイト、カーキャリアブランドINNOの最新モデル出展へ…釣りフェス2026

ルーフギアケース720（BRQ720MBK）やカヤックとの積載例
  • 新ロッドホルダー（IF26BK）装着例：ランドクルーザー250
  • 遠征に便利な「INNO ロッドケース J」
  • 「ロッドホルダーデュアル」をシックなブラックカラーに
  • INNO ロッドボックス290T

カーメイトは、1月16日より開催される「釣りフェス2026 in Yokohama」と、2月7日より開催される「フィッシングショーOSAKA2026」に、カーキャリアブランド「INNO（イノー）」を出展すると発表した。

【画像全5枚】

出展の目的は、INNOのフィッシング関連製品の認知拡大だ。展示製品の目玉は12月1日に発売したばかりのブラックカラーのロッドホルダー「ロッドホルダーデュアル」（ハイエンドモデル）と、2026年2月1日発売予定のマイナーチェンジ版ロッドボックス「INNO ロッドボックス290T」。その他、パックロッド用の携帯に便利な「INNO ロッドケースJ」、1999年発売のロングセラー「フロートボート」も展示される。

ロッドホルダーデュアルのブラックモデルは、従来のシルバーモデルより車内の黒内装に馴染み高級感を持つ。ホールド方式はスポンジから耐久性の高いゴムバンドに改良し、釣り竿の細部までガタつきを抑える設計だ。オプションホルダー（別売）で最大本数を増やすことも可能で、他のロッドホルダーにも交換して使用できる。

製品は5本用（品番IF26BK、税込29,700円）、8本用（IF27BK、31,900円）、8本用のワイドタイプ（IF28BK、33,000円）を展開し、オプションホルダーIF58BK（1,650円）も用意されている。

ロッドボックス290T（IF44TBK、税込85,800円）は、リールをセットした最大9フィートロッドの収納が可能。取り付けは従来モデルよりも進化し、Tスロット式のためステーの上や外側に設置でき、カヤックやルーフボックスなど他装備との複数積載が容易となった。Uボルト取り付けも対応し、幅広いバー規格に合致する。サイズは高さ178mm、幅2360～2920mm、奥行340mm、重量は11.2kgだ。

釣りフェス2026 in Yokohamaは1月16日から18日までパシフィコ横浜で開催。INNOブース番号はD-393。フィッシングショーOSAKA2026は2月7日から8日にインテックス大阪で開かれ、ブース6号館A-18にて展示される。

《森脇稔》

