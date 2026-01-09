ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ホンダ、従業員向け探究創造プログラム「Minerva」の最終発表会…人と技術の関係性をテーマに2月開催

『 と、 と、 と展 Hondaと考える人と技術の関係性』
  • 『 と、 と、 と展 Hondaと考える人と技術の関係性』

ホンダは、2月5日から7日まで東京都港区のイベントスペース「スパイラル」において、ホンダ従業員向けの探究創造プログラム「Minerva(ミネルヴァ)」の最終発表会として、『 と、 と、 と展 Hondaと考える人と技術の関係性』を開催すると発表した。

Minervaは、フィールドワークとワイガヤを通じて、ホンダが根幹としてきた創造的企業文化をより深め、自身の価値観を探究するホンダ従業員向けのプログラムである。2024年5月に開始され、第2期となる今年は9チーム39名が参加した。

今回は「人と技術の関係性を考えよ」というテーマに対して、3つの異なるアプローチを持つグループを設置。プログラムの協力者である社外のパートナーとともに、未知なるフィールドに繰り出して感性を磨き、自分自身の骨格となる価値観があぶり出されるような体験を積むことを目指した。

最終発表会では、2025年8月から約6カ月半にわたるMinervaの活動成果を社内外に発表する。今回の活動では「人と技術の関係性」をテーマに各グループがさまざまなフィールドワークを体験。そこから「人」「技術」だけでなく、「いきもの」「ケア」「つくる」など、参加者が自分のレンズを通して新たな価値観に出会い、葛藤しながら取り組んできた活動の成果を展示する。

加えて、Minerva卒業生が、Minervaでの経験を生かして他社と行ったプログラムを紹介するなど、4つのトークセッションを実施する。

3つのグループのうち、土グループは「狩猟」の観点から人と技術の関係性を考察。探究パートナーは合同会社土とデジタル、協力パートナーは罠ブラザーズで、長野県上田市の里山でフィールドワークを実施した。

水グループは人と技術と水のケアをテーマに活動。探究パートナーは一般社団法人Deep Care Labで、愛媛県西条市でフィールドワークを実施した。西条市では環境省の選定する「名水百選」の一つである良質な地下水が自噴している。

風グループは「つくる」の観点から人と技術の関係を考察。探究パートナーは学校法人軽井沢風越学園で、長野県北佐久郡軽井沢町の軽井沢風越学園ほかでフィールドワークを実施している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダ（本田技研工業）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES