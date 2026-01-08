カーライフに必要な月収は平均31.8万円、前年比3.6万円増…ソニー損保が20歳の意識調査

ソニー損害保険は、2005年4月2日から2006年4月1日生まれの20歳1000名を対象に、カーライフ意識調査をインターネットリサーチで実施し、その結果を発表した。調査期間は2025年11月7日から12月3日までの27日間。

カーライフに必要な手取り月収について聞いたところ、「16万円から20万円」が21.0%で最多となり、「5万円以下」が20.1%、「26万円から30万円」が18.4%と続いた。平均額は31.8万円で、前年の28.2万円から3.6万円増加した。近年の物価上昇の影響を受け、必要な生活費として見積もる金額が増えた可能性がある。

一方、カーライフのために1か月にかけられる金額を聞いたところ、平均額は1万6753円だった。過去の調査結果と比較すると、2024年が1万8194円、2025年が1万7606円、2026年が1万6753円と2年連続の減少となり、前年から853円減少した。

マイカーを持っていない868名に、車を購入する際の予算の上限額を聞いたところ、平均額は227.8万円だった。居住地別にみると、都市部では233.9万円と、地方の225.8万円と比べて8.1万円高くなった。

マイカーを持っている132名に、自身の車の購入額を聞いたところ、平均額は172.3万円だった。居住地別では、都市部が181.1万円と、地方の169.6万円と比べて11.5万円高くなった。

マイカーを持っていない868名に、親や親戚などから車の購入資金をいくら援助してほしいか聞いたところ、「10万円以下」が27.1%、「31万円から50万円」が18.3%、「51万円から100万円」が20.6%との回答が多く、平均額は106.4万円だった。

マイカーを持っている132名に、車を購入する際に親や親戚などからいくら援助してもらったか聞いたところ、「10万円以下」が43.9%で特に多く、「51万円から100万円」も20.5%となり、平均額は68.3万円だった。