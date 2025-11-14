ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

クレディセゾン、ソニー損保と提携で自動車保険サービス開始…セゾンカード・UCカード会員向け

クレディセゾンとソニー損害保険は11月13日、セゾンカード・UCカード会員を対象とした「セゾンの自動車保険 by ソニー損保」の販売を開始したと発表した。

同サービスでは、永久不滅ポイントが最大4倍貯まる特典を提供する。保険料の支払い分について、通常のポイントに加算して1000円につき3ポイントが付与される。年間の付与上限は600ポイントまでとなっている。

申込対象者は、永久不滅ポイントが貯まるセゾンカード・UCカード会員（クレディセゾン発行のみ、法人カード除く）となる。申込条件として、インターネットサービスNetアンサーもしくはアットユーネットの登録があること、現在ソニー損保の自動車保険に未加入の車であること、個人契約であることなどが設定されている。

近年、自動車保険市場ではインターネットを通じて契約できる利便性の高さと、代理店型の保険会社と比較して割安な保険料体系から、ダイレクト型保険会社の存在感が強まっている。資源・エネルギー価格や円安等による相次ぐ値上げで家計の見直し基調が高まり、合理的な保険料を求める顧客の増加が予想されるため、ダイレクト型保険のさらなる市場シェア拡大が見込まれている。

こうした状況を踏まえ、広範な会員基盤を持つクレディセゾンとダイレクト自動車保険23年連続売上No.1のソニー損保が提携し、より多くの顧客にきめ細やかな対応とセゾンカードならではの加入手続きの簡便さや魅力的なポイント特典、ソニー損保の高品質なサービスを届けるため、新サービスの提供を開始した。

クレディセゾンは2024年10月よりサービスを開始したソニー生命保険との業務提携に向けた基本合意を契機に、ソニーフィナンシャルグループとの連携をさらに強化している。今後も「サービス先端企業」を経営理念として掲げ、金融をコアとしたグローバルな総合生活サービスグループを目指し、革新的なサービスの提供に挑戦し続ける、としている。

《森脇稔》

