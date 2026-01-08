ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

トヨタフィナンシャルサービス「my route」、IRいしかわ鉄道のデジタル乗車券7種を販売開始

トヨタフィナンシャルサービスが運営するおでかけアプリ「my route」は1月7日、IRいしかわ鉄道が販売する企画乗車券7種の販売を開始した。石川県内の鉄道事業者によるデジタル乗車券の取り扱いは今回が初めてとなる。

販売されるチケットは、「IRいしかわ(全線)1日フリーきっぷ」「IRいしかわ(大聖寺・金沢)1日フリーきっぷ」「IRいしかわ(金沢・倶利伽羅)1日フリーきっぷ」の3種類の1日フリーきっぷに加え、「子育て応援・全線スマイルきっぷ」「子育て応援・金沢スマイルきっぷ」「子育て応援・白山スマイルきっぷ」「子育て応援・南加賀スマイルきっぷ」の4種類の子育て応援きっぷとなる。

子育て応援スマイルきっぷは、子育て家庭の経済的負担軽減と社会全体で子育てを行う機運醸成への貢献を目的に作られた乗車券で、小・中学生の運賃が大幅に割引されるほか、子どもと一緒に利用する大人の運賃も特別価格になる。土日祝日や夏休みなどの長期休暇を含む幅広い期間に利用可能だ。

販売場所はおでかけアプリ「my route」内となる。アプリのダウンロードと会員登録は無料で、チケット購入にはクレジットカード等の決済手段の登録が必要となる。

my routeは、みんなの「行きたい」を「行ける」につなげるおでかけアプリで、近くの行きたい場所やイベントが見つかる機能や、様々な交通手段を組み合わせた行き方の検索、お得な交通チケットの購入などができる。

