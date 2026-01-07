ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

中国広州汽車、海外輸出台数が前年比45%増の13万台超え…2025年

中国広州汽車（GAC）の海外輸出モデル
  • 中国広州汽車（GAC）の海外輸出モデル

中国の自動車メーカーのGAC（広州汽車）は、2025年の海外業績を発表した。輸出台数が13万台を超え、前年同期比45%増となった。

過去2年間でGACの国際事業は飛躍的な成長を遂げている。2023年には海外販売が4万5000台に達し、初のブレークスルーを記録。2024年には輸出台数が9万台に拡大した。2025年末までに輸出台数は13万台を超え、前年同期比45%以上の成長を遂げ、中国の自主ブランドの中で輸出台数上位8社にランクインした。この2年間で、GACの海外販売台数はほぼ3倍に拡大した。

この力強い成長の背景には、確かなエコシステム構築力がある。統合型エネルギーエコシステムを携えて海外展開を果たした初の国有自動車メーカーとして、GACは「技術主導のGAC、フルチェーン・エコシステムでグローバル展開を推進」という方針を一貫して掲げてきた。

高品質、先進技術、プレミアムサービス、そしてバリューチェーン全体を網羅するエコシステムを強みに、GACはグローバル展開への道筋を描いている。2025年のバンコク国際モーターショーにおいて、GACは「One GAC」グローバル戦略を「One GAC 2.0」へと進化させた。1つのビジョン、1つの目標、1つのブランドイメージ、1つのローカライズ施策、そして5つの重点施策を軸に据えた同戦略により、より効率的かつ精緻な市場展開を可能にするとともに、統一されたグローバルイメージの構築を推進している。

One GAC 2.0の方針のもと、「タイ・アクション」、「ブラジル・アクション」、「オーストラリア・アクション」といったローカライズ施策が展開されている。GACは、製品、ネットワーク、サービス、インテリジェント製造、エネルギーエコシステムおよびモビリティソリューションという5つの柱を通じて、「現地に根差し、現地のために、現地と一体化し、現地にサービスを提供し、現地社会に貢献する」を実践し、現地市場でのプレゼンスを構築するとともに、販売拡大を推進している。

2025年には、GACは海外で新たに5モデルを投入するとともに、ブラジル、ポーランド、ポルトガル、オーストラリア、アルゼンチンを含む16の新市場に進出し、展開先は86の国・地域に拡大した。グローバルネットワークは281拠点増加して630拠点となった。インドネシアおよびマレーシアにおけるKD生産は計画どおりに開始され、欧州KDプロジェクトも着実に進展しており、海外工場は計5拠点が稼働している。

これを踏まえ、2026年はGACの海外事業を量・質の両面で本格的に拡大する重要な年となる。GACは輸出台数25万台を目標に掲げ、画期的な「番禺アクション」に続く「第2の成長曲線」の創出を目指すとともに、中国自動車ブランドのグローバル展開におけるベンチマークとなることを狙っている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

広州汽車（GAC）

中国

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES