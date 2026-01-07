ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

川崎汽船、中京地区で初のバイオ燃料供給…自動車専用船でCO2を750トン削減

バイオLNG燃料供給の様子（参考）
  • バイオLNG燃料供給の様子（参考）

川崎汽船は、名古屋港において運航する自動車専用船「SERENITY HIGHWAY」に、船舶用バイオ燃料の供給を実施した。中京地区での同社運航船へのバイオ燃料供給は初めての取り組みとなる。

バイオ燃料は環境負荷低減が可能な代替燃料で、既存のディーゼルエンジンの仕様を変えずに使用できる。今回使用するバイオ燃料に含まれるFAME(脂肪酸メチルエステル)は、従来の化石燃料と比較して、ライフサイクル全体で約84%のCO2削減効果が期待されている。

FAME24%を低硫黄燃料油(VLSFO)に混合した「B24」を使用することで、本船の航海において約750トンのCO2削減効果が見込まれる。使用するバイオ燃料は食料や飼料と競合しないバイオマスなどの再生可能な有機資源を原料としている。

製造に使用するFAMEはEU基準(ISCC-EU認証)を満たしており、供給時にはProof of Sustainability(PoS)が発行されるため、国際的な持続可能性基準に適合している。今回の件は2024年12月に発表した国内初のバイオ燃料供給に続くもので、同社運航船への国内での船舶用バイオ燃料供給「2港目」の事例となる。

同社の環境に関わる長期指針「"K"LINE 環境ビジョン 2050」では、国際海事機関(IMO)が定める2030年目標「CO2排出効率2008年比40%改善」を上回る「同50%改善」という目標を設定。さらに2050年の目標としてGHG排出ネットゼロに挑戦していくことを掲げている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

川崎汽船

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES