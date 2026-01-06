ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

EVで航続1000kmめざす、次世代全固体電池モジュールをプロロジウムとFEVが初公開へ…CES 2026

プロロジウムテクノロジーはFEVグループと共同で、CES2026において、次世代の全固体電池モジュールを初公開すると発表した。

両社は、プロロジウム独自の超流動化全無機固体リチウムセラミック電池技術を基盤とした次世代EV用バッテリーモジュールのコンセプトを発表する。高エネルギー密度、超高安全性、急速充電能力、優れた低温性能を特徴とし、電気自動車で約1000kmの航続距離達成を目指している。プログラムはすでにサンプル車両準備段階まで進んでいる。

プロロジウムとFEVの全固体電池技術における共同開発を基盤に、今回のCES2026での展示モジュールにはプロロジウムの特許取得済み超流動化全無機固体リチウムセラミック電池が組み込まれている。FEVはバッテリーシステム設計、熱伝播最適化プロセスを含む熱管理、バッテリー管理システム制御戦略統合における専門知識を提供する。

この統合アプローチにより、自動車メーカーはシャシーとパッケージング設計においてより大きな自由度を得られる。同じバッテリーパック容積または重量内でシステムレベルのエネルギー密度を大幅に向上させるか、車両全体の質量を大幅に削減でき、いずれも航続距離の延長につながる。

プロロジウムとFEVの共同評価によると、プロロジウムの全固体電池技術を基盤とするバッテリーシステムは、異なる自動車メーカーの要件に応じて、「最大航続距離」と「最大軽量化」のいずれかを重視した仕様に柔軟に最適化できるという。

最大航続距離重視仕様では、プレミアム自動車メーカーの車両プラットフォームにおいて、高エネルギー密度モジュールと組み合わせることで、同じパッケージスペース内で目標航続距離を約1000kmまで到達させ、航続距離への不安軽減を支援する。

最大軽量化重視仕様では、より小容量のバッテリーシステムで同じ航続距離を達成することで、車両全体の重量を最大約300kg削減でき、加速性能の向上、バッテリーコストの低減、全体的なエネルギー効率の改善を支援する。

急速充電については、適切なシステム設計と充電戦略により、共同開発された全固体電池モジュールは安全性を損なうことなく4～6分で60～80%の充電状態を実現する見通し。これは将来的に高出力充電インフラと長距離走行シナリオのより広範な採用を支援する。

さらに重要なことに、生産初日からプロトタイプサンプルはタイムラプスで撮影され、製造プロセス全体と結果が完全に透明化される。これにより消費者は、次世代超流動化全無機固体電池がもはや実験室のコンセプトではなく、量産可能な技術であり、電気自動車に対する考え方を再構築する準備が整っていることを容易に理解できる。

プロロジウムとFEVは2022年に覚書を締結して以来、「セル・材料イノベーション」と「システム統合・検証能力」を組み合わせた協力モデルを追求し、バッテリーシステム開発、顧客プログラム実装、モジュール・パックレベルの検証に注力してきた。2024年には、両社はパリモーターショーで戦略的パートナーシップを公式発表し、電気自動車におけるバッテリーパック応用シナリオを展示し、コンポーネントからモジュールおよびバッテリーパックレベルへの商業化を推進した。

さらに、CES 2025でプロロジウムは「全無機固体電解質」を中心とした次世代技術のブレークスルーを発表し、FEVのグローバル電動パワートレイン担当副社長トーマス・ヒュルスホルスト博士と共に電動化トレンドについて議論し、技術ロードマップと実際のエンジニアリング実行に関する両社の共通ビジョンを強調している。

《森脇稔》

