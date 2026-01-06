マイクロワット級の超低消費電力AI音声検出チップ、POLYNが実演へ…CES 2026

POLYN Technologyは、米国ラスベガスで1月6日（日本時間1月7日未明）に開幕するCES 2026において、NeuroVoice音声検出チップのライブデモを実施すると発表した。

デモはベネチアンエキスポのホールG、ブース61701で行われる。同社のニューロモーフィックアナログ信号処理技術の初の実用化事例となる。

POLYNが披露する初のNASPチップは、マイクロワット級の消費電力とマイクロ秒単位の低遅延で常時起動型の音声検出を実現する。ニューラルネットワーク推論をアナログ領域で直接実行することで、バッテリー駆動デバイスや常時リスニングデバイスに必要な信頼性の高い音声検出を可能にする。

音声検出コアはPOLYNの音声処理ロードマップの第一歩となる。話者認識や音声抽出などの追加NASPベースコアも開発中で、民生機器、重要通信機器、ロボティクス、産業システム向けに展開される予定だ。

次世代音声検出技術は音声を意図に変換し、常時起動型の超低消費電力エッジインテリジェンスを通じて、フィジカルAI、ミッションクリティカルな音声アプリケーション、プライバシー重視のウェアラブル、自律機械を実現する。

POLYNはCES2026の会場で、超低消費電力音声制御製品を開発する企業向けに、NeuroVoice評価キットとアーリーアクセスプログラムの情報も発信する。また、2026年に提供予定の自動車、重要通信、その他のアプリケーション向けNASP製品のロードマップも公開する。

POLYN Technology Ltd.は、ニューロモーフィックアナログ信号処理技術と製品を開発するファブレス半導体企業で、前例のないエネルギー効率でセンサーエッジにAIをもたらす。英国、イスラエル、米国、欧州、アジアにオフィスを構えている。