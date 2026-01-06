ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

マイクロワット級の超低消費電力AI音声検出チップ、POLYNが実演へ…CES 2026

POLYN Technologyのロゴ
  • POLYN Technologyのロゴ

POLYN Technologyは、米国ラスベガスで1月6日（日本時間1月7日未明）に開幕するCES 2026において、NeuroVoice音声検出チップのライブデモを実施すると発表した。

デモはベネチアンエキスポのホールG、ブース61701で行われる。同社のニューロモーフィックアナログ信号処理技術の初の実用化事例となる。

POLYNが披露する初のNASPチップは、マイクロワット級の消費電力とマイクロ秒単位の低遅延で常時起動型の音声検出を実現する。ニューラルネットワーク推論をアナログ領域で直接実行することで、バッテリー駆動デバイスや常時リスニングデバイスに必要な信頼性の高い音声検出を可能にする。

音声検出コアはPOLYNの音声処理ロードマップの第一歩となる。話者認識や音声抽出などの追加NASPベースコアも開発中で、民生機器、重要通信機器、ロボティクス、産業システム向けに展開される予定だ。

次世代音声検出技術は音声を意図に変換し、常時起動型の超低消費電力エッジインテリジェンスを通じて、フィジカルAI、ミッションクリティカルな音声アプリケーション、プライバシー重視のウェアラブル、自律機械を実現する。

POLYNはCES2026の会場で、超低消費電力音声制御製品を開発する企業向けに、NeuroVoice評価キットとアーリーアクセスプログラムの情報も発信する。また、2026年に提供予定の自動車、重要通信、その他のアプリケーション向けNASP製品のロードマップも公開する。

POLYN Technology Ltd.は、ニューロモーフィックアナログ信号処理技術と製品を開発するファブレス半導体企業で、前例のないエネルギー効率でセンサーエッジにAIをもたらす。英国、イスラエル、米国、欧州、アジアにオフィスを構えている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

CES 2026

人工知能（AI）

CES

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES