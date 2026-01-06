ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

メルセデスベンツに搭載、「DTS AutoStage Powered by TiVo」をXperiが初公開へ…CES 2026

Xperiは、米国ラスベガスで1月6日（日本時間1月7日未明）に開幕するCES 2026において、メルセデスベンツ車両での「DTS AutoStage Powered by TiVo」を初公開すると発表した。

エンターテインメントテクノロジー企業のXperiは、主要自動車ブランドにおける「DTS AutoStage Video Service Powered by TiVo」の継続的な拡大を発表した。

現時点で5社の自動車メーカーがこのプラットフォームを採用している。5社のうち3社は直近1年間で採用を決めており、DTS AutoStage Video Service Powered by TiVoは、世界中でコネクテッドカー向けの最先端ビデオソリューションとして急速に地位を確立している。

同プラットフォームの市場拡大の一環として、メルセデスベンツは今後発売する車両にDTS AutoStage Video Serviceを採用し、他のグローバル自動車メーカー同様、ドライバーや同乗者に先進的なデジタルエンターテインメントを提供する。

現在、メルセデスベンツにはHD Radio、DTS AutoStage Audio、DTS:Xイマーシブ・オーディオを含むXperiのコネクテッドカー向けソリューション全製品群が採用されている。

Xperiは2020年よりメルセデスベンツと協業し、業界を牽引するラジオ・メタデータの提供とともに、持続的なイノベーションの基盤を築いてきた。DTS AutoStage Videoを追加することは、多くの自動車ブランドにとって消費者が利用できるエンターテインメント・オプションを拡大する新たな一歩となるという。

Xperiは、CES 2026において、メルセデスベンツ車両でのDTS AutoStage Powered by TiVoを初公開する。Xperiブースで車載エンターテインメントの未来を体験するとともに、メルセデスベンツ車両を支えるコネクテッドカー技術の全容を確認できる、としている。

《森脇稔》

