LG、51インチのOLED超大型車載ディスプレイ初公開へ…CES 2026

LGディスプレイは、CES 2026において、世界最先端技術を搭載した戦略的OLED製品の全ラインナップを展示すると発表した。

同社は、コンラッドホテルに大型OLEDブース、ラスベガスコンベンションセンター西ホールに車載ディスプレイブースの2つの展示ブースを設置する。

今年の展示テーマは「Display for AI, Technology for All」。AI時代に最適化されたディスプレイ技術を提示し、より多くの消費者が差異化された視覚体験を楽しめるようOLEDの普及を拡大するという同社の取り組みを反映している。

同社は、世界初および最高クラスの技術を搭載した大型OLED製品の全ラインナップと、ソフトウェア定義車両(SDV)の進化に最適化されたプレミアム車載ディスプレイソリューションを発表する。

ラスベガスコンベンションセンター西ホールのモビリティ技術エリアでは、世界の自動車メーカーや部品メーカー向けに、ピラー・トゥ・ピラー(P2P)車載ディスプレイや、大型化トレンドに対応した新型スライダブルOLEDなど、革新的な車載ディスプレイ製品を展示する。

LGディスプレイは、CES 2026で初めてOLEDベースのP2Pディスプレイを公開する。運転席から助手席まで広がる51インチの超大型ディスプレイは単一パネルとして実装され、各乗員に個別化されたインフォテインメント体験を提供する。タッチ性能と美観を最大化しながら、OLEDの優れた画質を実現している。

LGディスプレイは、OLED、低温多結晶シリコン(LTPS)LCD、酸化物TFT LCDなど、複数の技術を用いて車載P2Pディスプレイを量産できる体制を整えている。

また、フロントダッシュボードにスライダブルOLEDディスプレイを適用した新コンセプトを初めて実演する。薄く柔軟で超高画質を提供するプラスチックOLED(P-OLED)を活用し、ディスプレイの一部を30R(半径3cmの円)の曲率で巻き取ってダッシュボード内に収納できる。運転中はナビゲーションなどの機能に使用し、駐車時や自動運転時には33インチディスプレイに拡張できる。

さらに、マイクロLEDベースの透明ディスプレイやストレッチャブルディスプレイなど、次世代モビリティディスプレイ技術も紹介する。

LGディスプレイは、CES 2026への参加を通じて、多様なディスプレイソリューションを提示し、グローバル顧客とのビジネス連携を拡大することを目指している。この取り組みを通じて、同社は差別化された製品・技術競争力を強調し、全分野におけるビジネス能力をさらに強化する方針だ。

《森脇稔》

