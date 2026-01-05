ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

チューニングパーツを購入前に体感可能に、高性能シミュレーターで実現…東京オートサロン2026で発表へ

エムケーカシヤマとゼンカイレーシングのロゴ
  • エムケーカシヤマとゼンカイレーシングのロゴ
  • CUSCO、横浜ゴム、Winmaxの製品が事前体験可能に

エムケーカシヤマとゼンカイレーシングは、自動車のチューニングにおけるパフォーマンスパーツ本来の性能を、購入前に高性能シミュレーターで体感可能なシステムを開発し、東京オートサロン2026で「機能部品体感シミュレーター PPES Solution」を初公開する。

従来、パフォーマンスパーツの性能は見た目やスペックだけでは判断できず、実際に装着しないと使用フィーリングが分からないという課題があった。求める性能や特性、使用感は個人差が大きく、すべての製品を試すことは現実的ではない。その結果、希望通りの製品を選べなかった場合の使用感の不一致は、購入者・販売店・メーカーにとって望ましくない状況だった。

PPES Solutionは、実車走行で収集した様々なデータから、実物同等の挙動を忠実に再現し、純正車両からどのような変化があるのかを体感可能とした。コア技術となる高精度データ生成において、各種競技でも用いられる車載機器からフィードバックされるコーナーリング速度や制動距離、微細な挙動に至る様々なデータを取得し、数値化とデータ反映を実現した。

この高精度データを反映させた高性能シミュレーターを用いることで、実車にパフォーマンスパーツを装着した際にどのような変化があるのかを、実際に運転・フィーリング確認をした際と同等の体感を得ることが可能となった。

高度な再現性に加え公平性を担保するため、テスト経験豊富なゼンカイレーシングのSIMエンジニア、プロレーシングドライバー監修の下、実車テストを実施し、入念なセッティングを行っている。

東京オートサロン2026ではキャロッセ、横浜ゴム、エムケーカシヤマ、WinmaXの3社の参画により、サスペンション・車体補強パーツ・タイヤ・ブレーキパッド交換時の挙動をデータ化し、3アイテムの多様な組み合わせを純正車両と比較することが可能となる。

キャロッセからは、CUSCO SPORT TN-R(車高調整式サスペンション)、S-MCB ストラットバー3000(ボディ剛性パーツ)、パワーブレース各部(ボディ剛性パーツ)、LSD type-RS 1.5way(駆動系パーツ)他。

横浜ゴムからは、ADVAN NEOVA AD09(タイヤ)。

エムケーカシヤマWinmaX Divisionからは、WinmaX Brake Pad MC2(ブレーキパッド)。

今後は体感性をより高めるために、レーシングドライバーの知見をさらに取り入れながら、データ精度を一層高めるとともに、より幅広い製品の再現に取り組んでいく。

PPES Projectが提案する「パフォーマンスパーツを事前に体感できる新しい当たり前」は真に開かれたユーザーフレンドリーなものであるべきだと考えている。特定のメーカーや団体が限定的に使用することは望ましい姿ではない。

東京オートサロン2026で参画する3社の他、PPES Projectの理念や活動に参画できるメーカーを随時募集する。パフォーマンスパーツを製造するメーカーが将来を見据えながら、新しいユーザーを迎える環境を共に創造する第一歩としていく。

