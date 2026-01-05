「アプニング by フォルヴィア」、車内での付加価値サービス紹介へ…CES 2026

フォルビアグループで車載アプリケーション・デジタルサービスを手がける「アプニング by フォルヴィア」は、1月6日から9日まで米国ラスベガスで開催されるCES2026に出展すると発表した。

アプニングは、欧州最大級のラジオ・ポッドキャストアグリゲーターのラジオリーヌと、車内コンテンツ体験を強化するための戦略的提携を締結した。

この提携により、アプニングのサービスオンデマンドプラットフォームがラジオリーヌの車載アプリケーションに統合される。これにより、自動車メーカーやアプリ開発者は、運転体験を妨げることなく、コンテキストに応じた付加価値サービスを車内で直接提供できるようになる。

統合されたシステムは、ライブラジオとパーソナライズされた店舗誘導型レコメンデーションを組み合わせ、自動車メーカーや開発者にとってシームレスでスケーラブルな展開を実現する。

アプニング by フォルヴィアのディレクター、モナ・ルヴァシェ氏は「ラジオリーヌの主要なオーディオプラットフォームとアプニングのサービスオンデマンドプラットフォームを統合することで、ドライバーと乗員に意味のあるコンテキスト価値をもたらす。この提携は車載アプリ市場におけるリーダーシップを強化し、関連性の高いタイムリーな提案を中心に構築されたよりスマートなエコシステムの開発を加速させる」とコメントした。

ラジオリーヌの最高執行責任者のグザビエ・フィリオル氏は「アプニング by フォルヴィアとの提携により、車内エンゲージメントの新時代を切り開くことに興奮している。ラジオはショッピングにおけるラストマイルメディアであり、この提携は我々のエコシステムに新たな収益源を開く」と強調した。

同氏はさらに「広告はパーソナライゼーションとリアルタイムのコンテキスト化によって、コネクテッドカーの重要な柱になりつつある。ラジオリーヌは、アプニングのオンデマンドサービスプラットフォームを通じて、ラジオを車内で目立つ存在に保ち、ユーザーと広告主の両方にとって価値あるものにすることに取り組んでいる。これは世界初の試みだ」と述べた。