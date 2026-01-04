クルマの居場所を追跡、外しても使える新型スマートタグ「CarTag＋」発売

輸入代理店のAROUND Inc（アラウンド）は、中国メーカーDeeray Global社と共同開発した日本市場向け車載スマートタグ「CarTag＋（カータグプラス）」のクラウドファンディングを「Makuake」で開始した。

【画像】クルマの居場所を追跡、外しても使える新型スマートタグ「CarTag＋」

同社の初代製品「CarTag（カータグ）」では累計約1900人のサポーターから応援を獲得しており、今回は第2弾となる新製品の先行予約販売となる。販売は2025年12月26日から開始しており、2026年1月30日22時までの予定。

「CarTag＋」の主な特徴のひとつは、Apple「探す」アプリを使って車の位置を追跡できる点だ。周囲のiPhoneなどApple製デバイスとのBluetooth通信を通じて位置情報を更新する仕組みとなっている。

車載スマートタグ「CarTag＋」

衛星の電波で位置情報を知らせるGPS発信機とは異なり、スマホが着信のために基地局からの電波を捉えるUWB（Ultra-Wide Band=超広帯域無線通信技術）を使用している。GPSとは使う電波帯が違うため、車の窃盗団が使うGPS発見器では見つけられないというメリットがある。

「窃盗団といえども連絡手段はスマホが大半、誰かのスマホが近くにある限り位置情報が取得できるのです」と同社は説明する。

遊園地型テーマパークや大型ショッピングモールの駐車場で、愛車を探すのにも大いに役立つ。

車載スマートタグ「CarTag＋」

また、従来のCarTagは「シガーソケット給電で電池切れゼロ」という強みがある一方、エンジンOFF中の“想定外の移動”までは追えない、という限界があった。CarTag＋ではバッテリー内蔵の設計構造をプラスすることでエンジンOFF後も自立稼働し位置情報を更新し続けるほか、車から外してそのまま通常使用のスマートタグとしても活用できる。さらにスマホなどのデバイスを2台同時に充電できる機能も搭載した。

CarTag＋の価格は超超早割（1個）が35％オフの4540円（税込）から。このほか、単品1個から2個・3個・5個・10個・20個の複数セットによる割引など、様々なリターンを用意。車から外して利用する際にCarTag＋を格納できる専用シリコンポーチも販売する。