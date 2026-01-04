ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

クルマの居場所を追跡、外しても使える新型スマートタグ「CarTag＋」発売

車載スマートタグ「CarTag＋」
  • 車載スマートタグ「CarTag＋」
  • 車載スマートタグ「CarTag＋」
  • 車載スマートタグ「CarTag＋」
  • 車載スマートタグ「CarTag＋」
  • 車載スマートタグ「CarTag＋」
  • 車載スマートタグ「CarTag＋」
  • 車載スマートタグ「CarTag＋」

輸入代理店のAROUND Inc（アラウンド）は、中国メーカーDeeray Global社と共同開発した日本市場向け車載スマートタグ「CarTag＋（カータグプラス）」のクラウドファンディングを「Makuake」で開始した。

【画像】クルマの居場所を追跡、外しても使える新型スマートタグ「CarTag＋」

同社の初代製品「CarTag（カータグ）」では累計約1900人のサポーターから応援を獲得しており、今回は第2弾となる新製品の先行予約販売となる。販売は2025年12月26日から開始しており、2026年1月30日22時までの予定。

「CarTag＋」の主な特徴のひとつは、Apple「探す」アプリを使って車の位置を追跡できる点だ。周囲のiPhoneなどApple製デバイスとのBluetooth通信を通じて位置情報を更新する仕組みとなっている。

車載スマートタグ「CarTag＋」車載スマートタグ「CarTag＋」

衛星の電波で位置情報を知らせるGPS発信機とは異なり、スマホが着信のために基地局からの電波を捉えるUWB（Ultra-Wide Band=超広帯域無線通信技術）を使用している。GPSとは使う電波帯が違うため、車の窃盗団が使うGPS発見器では見つけられないというメリットがある。

「窃盗団といえども連絡手段はスマホが大半、誰かのスマホが近くにある限り位置情報が取得できるのです」と同社は説明する。

遊園地型テーマパークや大型ショッピングモールの駐車場で、愛車を探すのにも大いに役立つ。

車載スマートタグ「CarTag＋」車載スマートタグ「CarTag＋」

また、従来のCarTagは「シガーソケット給電で電池切れゼロ」という強みがある一方、エンジンOFF中の“想定外の移動”までは追えない、という限界があった。CarTag＋ではバッテリー内蔵の設計構造をプラスすることでエンジンOFF後も自立稼働し位置情報を更新し続けるほか、車から外してそのまま通常使用のスマートタグとしても活用できる。さらにスマホなどのデバイスを2台同時に充電できる機能も搭載した。

CarTag＋の価格は超超早割（1個）が35％オフの4540円（税込）から。このほか、単品1個から2個・3個・5個・10個・20個の複数セットによる割引など、様々なリターンを用意。車から外して利用する際にCarTag＋を格納できる専用シリコンポーチも販売する。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES