コンチネンタルから分社の「AUMOVIO」、トレーラー衝突警告と自動後退支援システム発表へ…CES 2026

トレーラー衝突警告：新しい運転支援システムが歩行者や縁石、駐車車両などの障害物との衝突を防止
コンチネンタルから分社したAUMOVIO（オモビオ）は、「CES 2026」において、あらゆるタイプのトレーラー向けに、牽引時の走行、スムーズな操作、駐車を大幅に容易かつ安全にする2つの新しい先進支援機能を初公開すると発表した。2027年に市場投入予定だ。

新しい「トレーラー衝突警告」システムは、歩行者や縁石、駐車車両などの障害物との衝突を防止する。旋回や取り回しの際、トレーラーの大きな旋回半径を誤って見積もり、車両の後部角がトレーラーの前部角に衝突してしまうケースに対応する。

この運転支援システムは、車両に搭載されたサラウンドビューカメラや、オプションでレーダーセンサーを活用し、周囲を正確に計算する。これにより、歩行者、自転車、街灯などを検知し、衝突の可能性をドライバーに警告する。さらに、リアルタイムの進路オーバーレイ表示により、選択したステアリング角度で車両とトレーラーが衝突コースにあるかどうかをドライバーに示す。

「高度なトレーラー後退アシスト」は、さらに一歩進化した。ボタンを押すだけで、車両を快適に元の位置へ戻す。この支援システムは、車両とトレーラーの連結時に、前進時と同じ経路で自動的に後退させ、理想的なラインからの逸脱を防ぐ。ユーザーはボタンを押すだけで、あとはシステムが操作を開始し、すべてを自動で行う。

多くのトレーラーユーザーが、狭い駐車スペースや、位置が難しい荷積み用ランプに前進で進入したものの、理想的な角度で入れなかったという状況に直面している。元の位置に戻して再度やり直そうとしても、かえって身動きが取れなくなることがある。こうしたケースに対応するため、AUMOVIOは2020年から「トレーラー後退アシスト」システムを提供している。このシステムは、一般的なトレーラーだけでなく、グースネック式5thホイールトレーラーにも対応し、ドライバーが直感的かつ自立的に理想的な後退経路を見つけられるよう、操作ボタンとディスプレイ上のガイド表示でサポートする。

北米は、トレーラー牽引を簡素化するための運転支援システムが重要視される市場。多くのドライバーは、大型ピックアップで貨物トレーラーやレクリエーショナルビークルを牽引するが、経験豊富なドライバーでも狭い場所や、光条件が悪い場合、悪天候時の駐車には苦労することがある。こうした場面で、AUMOVIOのトレーリング製品群は、快適性と安全性を大きく向上させる。

今回の2つの新しい運転支援機能は、すでに充実したトレーラーアシスタントファミリーに加わる最新のラインアップだ。AUMOVIOは、運転支援システムにおける豊富なポートフォリオを提供している。車両とトレーラーの連結をサポートするアシスタントから、自動後退機能、追い越し時の支援システム、さらにはトレーラーを使ったボートの進水をサポートする自動アシスタントまで、AUMOVIOはフル機能を網羅している。

さらに、AUMOVIOは2021年のCESで「トレーラー透過表示」機能によりイノベーションアワードを受賞した。このソリューションは、サラウンドビューシステムのライブ映像を車両ディスプレイに表示することで、ドライバーが走行中にトレーラーの後方や側面を見通すことを可能にし、死角を大幅に減らす。

AUMOVIOは、2025年9月のスピンオフ以降、独立した企業として、旧コンチネンタルグループの自動車部門の事業を継続している。同社はモビリティをより安全に、刺激的に、そしてコネクテッドかつ自律的に進化させるための広範な技術とエレクトロニクスのポートフォリオを提供している。主な事業領域には、センサーソリューション、ディスプレイ、ブレーキおよびコンフォートシステムに加え、ソフトウェア、アーキテクチャプラットフォーム、さらにソフトウェア・ディファインド・ビークル(SDV)向けの支援システムに関する豊富な専門知識が含まれる。

2024年度において、AUMOVIOが展開するこれらのビジネス領域は、196億ユーロの売上を計上した。本社はドイツ・フランクフルトに所在し、世界100以上の拠点に約8万6000名の従業員を擁している。

《森脇稔》

