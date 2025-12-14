ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

福島日産、東北初の先進技術体験プログラム「HELLO NISSAN」開始へ…12月19日から

先進技術体験プログラム「HELLO NISSAN」（イメージ）
  • 先進技術体験プログラム「HELLO NISSAN」（イメージ）
  • 先進技術体験プログラム「HELLO NISSAN」のキックオフセレモニー（福島日産）

福島日産自動車は12月12日、福島鎌田店にて、12月19日からサービス開始予定の先進技術体験プログラム「HELLO NISSAN」のキックオフセレモニーを開催した。

【画像】先進技術体験プログラム「HELLO NISSAN」

同社の金子與志幸社長は、東北エリア初のプログラム開始を喜び、「このプログラムは車を売る場ではなく、日産が大切にしてきた技術や思想、未来への挑戦を体験できる場」と説明した。「購入に関わらず気軽に訪れてもらい、日産技術が暮らしや安全、未来につながる価値として伝わることを願っている」と述べた。

日産ブランドクルーの江川真生氏と金子蒼生氏もそれぞれ挨拶し、日産の技術の良さやファンづくりのために尽力する意向を示した。

「HELLO NISSAN」プログラムは専門スタッフによるサポートのもと、初めての人でも気軽に先進技術を楽しめる。2019年のトライアル運用開始以来、現在は全国20都道府県31店舗で実施している。

体験の流れは、WEBでの予約、来店、ブランドクルーのサポートによる試乗体験という形を取る。遠方の利用者も福島鎌田店での体験を推奨している。

福島日産は1938年設立で福島県内41店舗を展開。社員数は635名（2025年8月1日時点）。同社は人口減少や少子高齢化、過疎など地域課題の解決に積極的に取り組み、変化を起こす企業を目指している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産自動車

自動運転、高度運転支援（ADAS）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES