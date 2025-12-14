福島日産、東北初の先進技術体験プログラム「HELLO NISSAN」開始へ…12月19日から

福島日産自動車は12月12日、福島鎌田店にて、12月19日からサービス開始予定の先進技術体験プログラム「HELLO NISSAN」のキックオフセレモニーを開催した。

【画像】先進技術体験プログラム「HELLO NISSAN」

同社の金子與志幸社長は、東北エリア初のプログラム開始を喜び、「このプログラムは車を売る場ではなく、日産が大切にしてきた技術や思想、未来への挑戦を体験できる場」と説明した。「購入に関わらず気軽に訪れてもらい、日産技術が暮らしや安全、未来につながる価値として伝わることを願っている」と述べた。

日産ブランドクルーの江川真生氏と金子蒼生氏もそれぞれ挨拶し、日産の技術の良さやファンづくりのために尽力する意向を示した。

「HELLO NISSAN」プログラムは専門スタッフによるサポートのもと、初めての人でも気軽に先進技術を楽しめる。2019年のトライアル運用開始以来、現在は全国20都道府県31店舗で実施している。

体験の流れは、WEBでの予約、来店、ブランドクルーのサポートによる試乗体験という形を取る。遠方の利用者も福島鎌田店での体験を推奨している。

福島日産は1938年設立で福島県内41店舗を展開。社員数は635名（2025年8月1日時点）。同社は人口減少や少子高齢化、過疎など地域課題の解決に積極的に取り組み、変化を起こす企業を目指している。