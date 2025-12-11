ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

アルコールインターロック装着車を展示、東海電子が「しみずGuardian EXPO 2025」参加…12月14日

ドライブシミュレータ
  • ドライブシミュレータ
  • 飲酒ゴーグル
  • アルコールパッチテスト

アルコール検知システムや運行管理システムなどを開発・販売する東海電子は、12月14日にエスパルスドリームプラザで開催される清水警察署主催の地域安全啓発イベント「しみずGuardian EXPO 2025」に出展すると発表した。

【画像全3枚】

本イベントは、清水地域の安全・安心を支える車両・装備が集結し、来場者が見て・触れて・体験できる体験型イベント。東海電子は飲酒運転防止の専門企業として、アルコールインターロック装着車両の展示や、飲酒運転の危険性を疑似体験できる各種プログラムを提供し、地域の交通安全意識向上に貢献する。

アルコールインターロック装着車は、スルガ自動車学校の教習車に実際に搭載されている車両を特別展示する。実用化されているインターロック車を間近で見ることができる貴重な機会となる。

体験コーナーでは、ドライブシミュレータで飲酒運転の危険性を安全に体験できるほか、飲酒ゴーグルで酔っ払いの危うさを体験可能だ。また、アルコールパッチテストで自身のお酒の体質をチェックできる試験パッチも用意される。

イベントは12月14日の10時から15時まで、静岡市清水区入船町のエスパルスドリームプラザで開催される。子供から大人まで楽しめる内容となっており、入場は無料だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

飲酒運転

★イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES