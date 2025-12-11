アルコールインターロック装着車を展示、東海電子が「しみずGuardian EXPO 2025」参加…12月14日

アルコール検知システムや運行管理システムなどを開発・販売する東海電子は、12月14日にエスパルスドリームプラザで開催される清水警察署主催の地域安全啓発イベント「しみずGuardian EXPO 2025」に出展すると発表した。

【画像全3枚】

本イベントは、清水地域の安全・安心を支える車両・装備が集結し、来場者が見て・触れて・体験できる体験型イベント。東海電子は飲酒運転防止の専門企業として、アルコールインターロック装着車両の展示や、飲酒運転の危険性を疑似体験できる各種プログラムを提供し、地域の交通安全意識向上に貢献する。

アルコールインターロック装着車は、スルガ自動車学校の教習車に実際に搭載されている車両を特別展示する。実用化されているインターロック車を間近で見ることができる貴重な機会となる。

体験コーナーでは、ドライブシミュレータで飲酒運転の危険性を安全に体験できるほか、飲酒ゴーグルで酔っ払いの危うさを体験可能だ。また、アルコールパッチテストで自身のお酒の体質をチェックできる試験パッチも用意される。

イベントは12月14日の10時から15時まで、静岡市清水区入船町のエスパルスドリームプラザで開催される。子供から大人まで楽しめる内容となっており、入場は無料だ。