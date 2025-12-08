ホンダ、レッドブル・パワートレインズへのF1技術支援を終了…8年間で72勝の実績

ホンダは、12月7日に行われたFIAフォーミュラ・ワン世界選手権の最終戦となる第24戦アブダビGPをもって、レッドブル・パワートレインズへのレースにおけるF1パワーユニット技術支援を終了したと発表した。

ホンダは2021年シーズンをもってPUサプライヤーとしてのF1参戦を終了した後も、ホンダ・レーシング(HRC)による、レッドブル・パワートレインズへのF1 PU技術支援を通じ、オラクル・レッドブル・レーシングおよびビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズに対し、F1活動のサポートを行ってきた。今回、レッドブル・グループとのパートナーシップは当初の契約通り、区切りを迎えた。

ホンダとレッドブル・グループのパートナーシップは2018年にスクーデリア・トロロッソ(現在のRB)へPUを供給したことから始まり、翌2019年にはレッドブル・レーシングにもPU供給を開始。2021年にはマックス・フェルスタッペン選手がドライバーズタイトルを獲得し、ホンダに30年ぶりのF1タイトルという栄冠をもたらした。

2022年以降はHRCによるレッドブル・パワートレインズへの技術支援を行っており、2023年にはレッドブル・レーシングが22戦中21勝という圧倒的な成績で2年連続となるダブルタイトルを獲得。2024年にはフェルスタッペン選手がドライバーズタイトル4連覇を達成するなど、数々のドラマと偉業を生み出してきた。

これまでF1活動を通じて培ってきた技術と人材の発展と展開により、モータースポーツ活動の強化ならびに、さまざまな商品と先進技術の開発に取り組んでいく。

ホンダとレッドブル・グループのパートナーシップは、総レース数172戦、勝利数72勝、表彰台141回、ポールポジション51回、ドライバーズタイトル4回、コンストラクターズタイトル2回という輝かしい実績を残している。