ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ホンダ、レッドブル・パワートレインズへのF1技術支援を終了…8年間で72勝の実績

ホンダがレッドブル・パワートレインズへのF1技術支援を終了
  • ホンダがレッドブル・パワートレインズへのF1技術支援を終了

ホンダは、12月7日に行われたFIAフォーミュラ・ワン世界選手権の最終戦となる第24戦アブダビGPをもって、レッドブル・パワートレインズへのレースにおけるF1パワーユニット技術支援を終了したと発表した。

ホンダは2021年シーズンをもってPUサプライヤーとしてのF1参戦を終了した後も、ホンダ・レーシング(HRC)による、レッドブル・パワートレインズへのF1 PU技術支援を通じ、オラクル・レッドブル・レーシングおよびビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズに対し、F1活動のサポートを行ってきた。今回、レッドブル・グループとのパートナーシップは当初の契約通り、区切りを迎えた。

ホンダとレッドブル・グループのパートナーシップは2018年にスクーデリア・トロロッソ(現在のRB)へPUを供給したことから始まり、翌2019年にはレッドブル・レーシングにもPU供給を開始。2021年にはマックス・フェルスタッペン選手がドライバーズタイトルを獲得し、ホンダに30年ぶりのF1タイトルという栄冠をもたらした。

2022年以降はHRCによるレッドブル・パワートレインズへの技術支援を行っており、2023年にはレッドブル・レーシングが22戦中21勝という圧倒的な成績で2年連続となるダブルタイトルを獲得。2024年にはフェルスタッペン選手がドライバーズタイトル4連覇を達成するなど、数々のドラマと偉業を生み出してきた。

これまでF1活動を通じて培ってきた技術と人材の発展と展開により、モータースポーツ活動の強化ならびに、さまざまな商品と先進技術の開発に取り組んでいく。

ホンダとレッドブル・グループのパートナーシップは、総レース数172戦、勝利数72勝、表彰台141回、ポールポジション51回、ドライバーズタイトル4回、コンストラクターズタイトル2回という輝かしい実績を残している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダ（本田技研工業）

レッドブル

F1

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES