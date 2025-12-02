ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ラフスケッチ一枚から金属製品をオーダー可能、旧車パーツの復刻やワンオフのカスタムパーツ製作に…フジムラ製作所

作品例(クルマの個性を引き立てるモンスターヒッチフック)
  作品例(クルマの個性を引き立てるモンスターヒッチフック)

埼玉県川口市に本社を置くフジムラ製作所は12月2日、正式な図面なしに、ラフスケッチ一枚から金属製品をオーダーメードできる「デジタルストラクチャー」の本格展開を発表した。

このサービスでは、顧客のラフなイメージ図やスケッチから同社が設計・製造まで一貫して対応する。取り扱う材料はステンレス、アルミ、鉄、銅、真鍮、ガルバリウム、チタンなど多種多様であり、用途にあった最適な材料選択が可能だ。初回相談からヒアリング、提案、見積もりまですべて無料で提供し、顧客が納得するまでサポートを行う。

活用シーンとしては生活用品の装飾品やインテリア金具のほか、自動車・バイクの旧車パーツの復刻やワンオフのカスタムパーツ、研究開発の試作品、アウトドア用のDIY自作ギアのカスタムパーツなどが想定されている。

同社はこれまで高品質なレンタルボート用カスタムパーツの提供を通じて、個人から「市販品でサイズが合わない」「希望の形状が入手困難」といった声を多数受けてきた。DIYや旧車のレストアブームを背景に個人のこだわりを実現するニーズが高まる中、図面作成の高い参入障壁を取り除くことで広く利用者を増やす狙いだ。

フジムラ製作所は「デジタルストラクチャー」事業部にてサービスを提供する。

