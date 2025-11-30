ヤマハ発動機、横浜でFMヨコハマ公開収録イベント「E-Ride Tune」開催…12月7日

ヤマハ発動機は、横浜のブランド発信拠点「Yamaha E-Ride Base」で12月7日（日）、FMヨコハマ（84.7MHz）の公開収録イベント「E-Ride Tune -Early Xmas 2025-」を開催する。

このイベントでは、FMヨコハマの人気番組「YAMABICO」と「キイテル 裸足」からDJとゲストが参加し、臨場感のある公開収録が行われる。MCは川内美月さんが担当し、イベントの前後には生リポートも予定されている。

イベントのスケジュールは、12時に開始し、12時30分から「YAMABICO」の公開収録にDJ MITSUMIとゲストのLIL LEAGUEが登場。15時からは「キイテル 裸足」の公開収録が行われ、DJリンダカラー∞が出演する。

「YAMABICO」公開収録の観覧席は整理券配布により入場可能で、整理券は当日9時から会場入口で配布される。立ち見の場合は整理券不要で、イベント開始時に来場可能だ。整理券は1人1枚のみ配布され、前日や早朝の並びは控えるよう呼びかけている。

会場では来場者アンケートに回答した人に「Yamaha E-Ride Base」とFMヨコハマのコラボステッカーが配布され、配布期間は12月7日から2026年1月31日までとなっている。

Yamaha E-Ride Baseは、ヤマハ発動機が運営する体験型ショールームで、横浜みなとみらいの街でeBikeを楽しめる施設だ。eBikeはペダルの力とモーターの力を融合したスポーツ電動アシスト自転車で、スタッフが最適なeBikeの提案・体験を支援する。

施設内には180度大型スクリーンのシアターや、電動アシスト自転車発祥の地・静岡県森町のお茶が味わえるラウンジなどが常設されている。ヤマハ発動機の製品や技術の企画展も開催し、来訪者はeBikeの楽しさとヤマハ発動機の魅力をゆっくり体験できる。

住所は神奈川県横浜市西区みなとみらい5-1-2横浜シンフォステージイーストタワー1階で、みなとみらい線「新高島駅」3番・4番出口徒歩1分、横浜駅東口から徒歩10分の立地にある。冬期（12～2月）は10時から17時、夏期（3～11月）は10時から18時まで開館。火曜および第1・第3月曜が休館日となる。