専用カバーでスッキリデザイン、データシステムから『ジムニー』用マルチVIEWフロントカメラキット発売

自動車アフターパーツメーカー・データシステムから、スズキ『ジムニー』シリーズ専用の「マルチVIEWフロントカメラキット」が新発売。販売開始は12月5日より。

【画像】データシステム『ジムニー』用マルチVIEWフロントカメラキット

スズキ・ジムニー（JB64W 2018年7月～2025年10月）用とジムニーシエラ（JB74W 2018年7月～2025年10月）/ジムニーノマド（JC74W 2025年4月～）用の2モデルで販売され、価格はいずれも2万7280円（税込）。

「マルチVIEWフロントカメラキット」は、車種専用デザインのカメラカバーに水平画角180度の広角カメラを組み込んだカメラキットだ。車種専用デザインのカメラカバーにより、スマートに装着が可能。デザインと機能性を両立させたセーフティパーツとなっている。

マルチVIEWフロントカメラキット スズキ・ジムニー装着例

マルチVIEWフロントカメラキット スズキ・ジムニー用［FCK-264J3M］

水平画角180度の広角レンズがワイドな視野角を実現。見通しの悪い交差点での左右の確認や、リフトアップ時の直前・直左の確認用としても有効で、セーフティドライブをサポートする。

映像表示は、6種類の表示パターンをコントロールスイッチで切り替えることができる。また、設定により好みの表示パターンだけを組み合わせて切り替えることも可能だ。

表示パターンは、スーパーワイドビュー（水平画角180度の広範囲表示）、ノーマルビュー（距離感がつかみやすい水平画角120度）、コーナービュー（左右の死角を拡大して表示）、トップビュー（真上から見下ろしたような表示）、スーパーワイドビュー＋コーナービュー（分割表示）、スーパーワイドビュー＋トップビュー（分割表示）の6種類を用意する。

取り付けはロワグリルのハニカム部を前後で挟み込むようにしてネジでしっかりと固定する方式で、一体感のあるデザインを実現している。オフロード走行時も泥はねなどの影響を受けにくくなっている。