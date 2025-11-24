ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

高速走行仕様 ミニホイールローダーが登場!! Cat『903』に追加設定

Cat 903高速走行仕様
  • Cat 903高速走行仕様

キャタピラージャパンは11月20日、Cat903』ミニホイールローダーの高速走行仕様を発売した。2024年に登場した標準仕様のCat 903の最高速度を25km/hに引き上げ、除雪や農業など長距離移動を伴う作業で効率を高める仕様だ。

高速走行仕様では、エンジン設定を変更し定格出力を標準仕様の32.5kWから36.0kWへ10％向上。これにより最高速度は14km/hから25km/hとなり、除雪作業や農業・畜産、マテリアルハンドリングなど、複数の現場間の長距離移動を伴う用途で作業効率を高める。

車両安定性の向上も図られている。ホイールベースを1800mmから1950mmへ延長し、専用カウンタウェイトを追加。常用荷重は標準仕様の980kgから1200kgにアップし、走行時の安定性を確保した。

また高速走行仕様では、容量約40％増の燃料タンク、デジタルスピードメータ、大型フロントフェンダー、専用カラーのエンジンフードなど専用装備を搭載する。

「除雪2バルブ」装備仕様の標準販売価格（税別、工場渡し）は1070万5000円。

標準仕様のCat 903は2024年5月30日より販売されており、除雪、農業・畜産、産廃・リサイクル、一般土木など幅広い用途に対応する。Cat C1.7Tディーゼルエンジンを搭載し、オフロード法2014年基準に適合した環境性能と静粛性を備える。

さらに、クイックカプラやマルチファンクションレバーなどのワークツール対応、ライドコントロールやスロットルロックといった走行系機能により、作業効率と快適性を向上させている。標準販売価格（税別、工場渡し）は923万2000円。

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

キャタピラー

建機・農機

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES