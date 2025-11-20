ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

トラックの構内事故、バック時が61%占める…Azoop分析で判明

トラック構内事故は全加害事故の45％ その61%がバック時に集中
  • トラック構内事故は全加害事故の45％ その61%がバック時に集中

Azoopは11月18日、運送会社向け業務支援サービス「トラッカーズマネージャー」に蓄積された3万台の車両に紐づく事故データを基に、トラックによる構内事故626件の傾向を分析した結果を発表した。

分析の結果、構内で発生した事故の61%がバック事故であることが判明した。さらにその約8割が接触による事故で、残り約2割は追突・衝突だった。

調査対象となった加害事故は1403件で、内訳は構内626件、路上777件。バック時の事故が多い理由として、構内の限られたスペースでの複雑な運転操作や後方確認の難しさ、繰り返し作業による油断、荷物の積み下ろしを迅速に行うための時間的プレッシャーなど心理的な問題が挙げられる。

路上の交通事故では様々な状況で事故が分散しているのに対し、構内では「バック」という特定の運転操作が事故の主要な原因となっていることが浮かび上がった。このため、バック時の事故予防が事故件数を減らすことに直結できると考えられる。

物流業界は2024年4月に適用された時間外労働の上限規制（いわゆる「物流2024年問題」）を経て、安全運行の確保とドライバーの負担軽減が課題となっている。特に11月以降はクリスマス商戦や年末の配送が本格化し、物流量が増加する年間最大の繁忙期を迎える。

今回の分析により、場所により事故の要因が大きく異なることが分かった。運送業界における事故防止策が、単一的なアプローチではなく、状況ごとの特性に応じた対策を講じる必要があることを示している。

Azoopは、運送業界の安全教育に特化したeラーニングサービス「グッドラーニング！」を提供する株式会社キャブステーションとの連携を2025年4月より開始し、「トラッカーズマネージャー」で提供している。

今回の調査対象データは2020年3月から2025年7月までの間に「トラッカーズマネージャー」に入力されたドライバーおよび事故情報。調査対象件数は事故記録が登録されたドライバー総数1万2898名、うち加害事故件数1403件。調査目的は運送業界の交通事故を減らすことを目的に、状況ごとの事故傾向を分析し、事故減少のための示唆を得ることだ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トラック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES