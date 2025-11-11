電動モビリティ「Limeラクモ」、石垣島でサービス開始…関西万博の200台を再活用

世界約30カ国で電動モビリティシェアサービスを展開するLimeは11月10日、石垣島エリアにて座って乗れる電動シートボード「Limeラクモ」のサービス提供を開始したと発表した。

【画像】電動モビリティ「Limeラクモ」

現在はユーグレナ離島ターミナルやゆらてぃく市場、ピータイムやえやま店など約30カ所にLimeポートを設置し、130台の「Limeラクモ」を配備している。年内には合計50カ所へのポート設置と200台の配備を予定しており、観光客や地域住民の移動をより便利で快適にすることを目指す。

今回石垣島に配置する「Limeラクモ」は、大阪・関西万博でスタッフ用に使用されていた車両を再活用したもの。これによりLimeの日本国内におけるサービスエリアは、東京都16区・横浜市・那覇市に続き、石垣島へと拡大した。

石垣市では観光需要が年々高まっており、観光客の増加が続いているほか、クルーズ観光需要旺盛により、今年に入り外航クルーズ船の初寄港も相次いでいる。市の統計によると、2025年9月の入域観光客数は13万7874人（前年同月比+1万2911人）と推計されている。

一方で観光客の現地移動手段については、レンタカーや観光バスによる移動が主流である一方、自動車を運転できない観光客の来訪機会損失や、運転手の高齢化・人手不足などによる交通事業の継続懸念が課題として指摘されている。

離島地域では人口減少や利用者減少に伴い、公共交通を維持するための自治体負担の増加や、地域交通の維持・拡充も課題として挙げられている。また石垣島内では稼働しているタクシーが約250台に限られており、日中から夜間にかけて街中でも配車が困難な状況が続いている。

今回「Limeラクモ」は200台配備する。島内のタクシーと同程度の規模で展開することで、観光客の移動手段としてだけでなく、地域交通を補完する新たなモビリティインフラとしての役割が期待される。

サービス開始に先立ち、八重山警察署の協力のもと、11月1日・2日に開催された「石垣島まつり」にて安全試乗会を実施した。「Limeラクモ」の試乗体験や安全講習を行い、マイクロモビリティの交通ルールと安全利用を呼びかけた。

Limeは日本航空（JAL）と連携し、国内航空会社で初となる電動マイクロモビリティのシェアリングサービスでマイルがたまるサービスを提供している。JALマイレージバンク（JMB）会員がLimeを利用すると、100円につき1マイルがたまる。石垣島エリアでも同様に、LimeアプリにJMB会員情報を登録することで、利用金額に応じたマイルをためることができる。