ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

電動モビリティ「Limeラクモ」、石垣島でサービス開始…関西万博の200台を再活用

電動モビリティ「Limeラクモ」
  • 電動モビリティ「Limeラクモ」
  • 石垣島まつり会場での安全試乗会の様子
  • Limeポート（ピータイムやえやま店）

世界約30カ国で電動モビリティシェアサービスを展開するLimeは11月10日、石垣島エリアにて座って乗れる電動シートボード「Limeラクモ」のサービス提供を開始したと発表した。

【画像】電動モビリティ「Limeラクモ」

現在はユーグレナ離島ターミナルやゆらてぃく市場、ピータイムやえやま店など約30カ所にLimeポートを設置し、130台の「Limeラクモ」を配備している。年内には合計50カ所へのポート設置と200台の配備を予定しており、観光客や地域住民の移動をより便利で快適にすることを目指す。

今回石垣島に配置する「Limeラクモ」は、大阪・関西万博でスタッフ用に使用されていた車両を再活用したもの。これによりLimeの日本国内におけるサービスエリアは、東京都16区・横浜市・那覇市に続き、石垣島へと拡大した。

石垣市では観光需要が年々高まっており、観光客の増加が続いているほか、クルーズ観光需要旺盛により、今年に入り外航クルーズ船の初寄港も相次いでいる。市の統計によると、2025年9月の入域観光客数は13万7874人（前年同月比+1万2911人）と推計されている。

一方で観光客の現地移動手段については、レンタカーや観光バスによる移動が主流である一方、自動車を運転できない観光客の来訪機会損失や、運転手の高齢化・人手不足などによる交通事業の継続懸念が課題として指摘されている。

離島地域では人口減少や利用者減少に伴い、公共交通を維持するための自治体負担の増加や、地域交通の維持・拡充も課題として挙げられている。また石垣島内では稼働しているタクシーが約250台に限られており、日中から夜間にかけて街中でも配車が困難な状況が続いている。

今回「Limeラクモ」は200台配備する。島内のタクシーと同程度の規模で展開することで、観光客の移動手段としてだけでなく、地域交通を補完する新たなモビリティインフラとしての役割が期待される。

サービス開始に先立ち、八重山警察署の協力のもと、11月1日・2日に開催された「石垣島まつり」にて安全試乗会を実施した。「Limeラクモ」の試乗体験や安全講習を行い、マイクロモビリティの交通ルールと安全利用を呼びかけた。

Limeは日本航空（JAL）と連携し、国内航空会社で初となる電動マイクロモビリティのシェアリングサービスでマイルがたまるサービスを提供している。JALマイレージバンク（JMB）会員がLimeを利用すると、100円につき1マイルがたまる。石垣島エリアでも同様に、LimeアプリにJMB会員情報を登録することで、利用金額に応じたマイルをためることができる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

電動バイク（EV）

電動キックボード

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES