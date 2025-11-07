ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

沖縄発モビリティの祭典「オキナワモーターショー2025」 11月8～9日開催

オキナワモーターショー2024
  • オキナワモーターショー2024
  • オキナワモーターショー2025
  • オキナワモーターショー2025

沖縄県沖縄市の沖縄サントリーアリーナおよびコザ運動公園を会場に、11月8～9日の2日間、入場無料のモビリティイベント「オキナワモーターショー2025」が開催される。

【画像全3枚】

昨2024年は延べ2万8000人が来場し、100社を超える出展で大盛況となった同イベント。今年はさらに内容を充実させ、国内外の合計130社が出展し、過去最大規模での開催となる。

沖縄市では「サーキット構想」を掲げ、観光・産業・モータースポーツの融合を推進している。オキナワモーターショーはその中核イベントとして、最新モデルから旧車・カスタムカー・EV・キャンピングカーまで幅広いモビリティが集い、地域・企業・来場者をつなぐプラットフォームとなってきた。

2025年のテーマは「つながる・ひろがる・新たな出会い - NEXT STAGE -」。展示だけでなく体験・交流・発信を通じて、沖縄からモビリティ文化を発信する。

今年の注目コンテンツとして、Team TOYO TIRES DRIFT所属ドライバーによるドリフト走行を実施。また、琉球三菱自動車販売による「45度登坂体験」では、走破性能を実際に乗って体感できる。

レーシングシミュレーターを活用したe-スポーツ体験ゾーンも展開されるほか、子どもから大人まで楽しめるミニ四駆大会も開催。来場者参加型の体験コンテンツとなっている。地元人気店のキッチンカーや飲食ブースも登場し、1日中楽しめる空間を演出する。

イベントの最後には、展示車両が一堂に走行する「パレード」を実施。圧巻のラインナップとエンジンサウンドがフィナーレを飾る。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

★イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES