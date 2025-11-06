ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

佐川急便、建設現場の資材管理効率化へ…新デジタルシステム開発

サプライヤーごとに規格が異なるラベルを読み取りデータ化 システム内で一括管理が可能に
  • データ化した情報から統一様式のラベルを発行 資材に貼付し門前倉庫で管理

SGホールディングスグループのSGシステムと佐川急便は、新菱冷熱工業と連携し、建設現場における資材管理の効率化を目的とした新たな業務システムを開発したと発表した。

建設業界では2024年4月から時間外労働の上限規制が適用となり、労働力不足などの課題に直面している。新菱冷熱工業では、BIM（Building Information Modeling）の活用による施工管理や設計工程のデジタル化を推進してきたが、資材管理においては依然として多くのアナログ作業が残されていた。

新システムのでは、規格が異なるラベルを統一管理できる。エッジAIを活用し、日本語、英数字、記号などラベルやケースに書かれた文字を読み取りデータ化する。ラベル情報に設置場所や出荷予定日などを紐づけし、二次元コード化した統一ラベルを発行、資材に貼付する。

JIT方式による効率的な資材供給も可能に。作業進捗に合わせて、必要な時に、必要な資材を、必要な量だけ輸送するだけでなく、資材の設置場所ごとにまとめた状態で納品が可能。現場での仕分け作業や納品日の調整などの煩雑な作業を削減する。

一気通貫の資材ステータス管理にも対応する。発注状況から倉庫・現場への入出荷、在庫管理など、資材のステータスを一気通貫で管理。倉庫管理者に限らず、現場管理者も同一システムでステータス確認ができるため、施工進捗に合わせて資材の動きを調整することも可能となる。

新菱冷熱工業では、現場近くに設置した門前倉庫を活用し、資材を一時保管したうえで、必要に応じてユニット化し、ジャストインタイム（JIT）方式で搬入する体制を整備。これにより現場内での仮置きや仕分け作業を削減し、労務負担の軽減と施工効率の向上を支援している。

新システムは新菱冷熱工業が推進するBIMデータと連携可能な設計とし、資材の調達・検収・施工計画を一体的に管理できる体制を実現。施工DXの加速に向けた基盤づくりを支えている。

SGシステムと佐川急便は、総合物流企業グループである強みを生かし、今後も顧客ニーズと社会貢献に寄与するサービスの開発に取り組んでいく方針だ。

