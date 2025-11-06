NXグループ、物流業界の人手不足解決へ…X Mile社と資本業務提携

日本通運を擁するNIPPON EXPRESSホールディングス、NXグローバルイノベーション投資事業有限責任組合の案件として、ノンデスク産業に特化した人材紹介サービスおよびクラウドサービスを提供するX Mileに出資し、資本業務提携契約を締結したと発表した。

X Mile社は「テクノロジーの力でノンデスクワーカーが主役の世界を」をビジョンに掲げ、ノンデスク産業における人手不足や労働生産性を解決し、働き方を変革することを目指す企業。物流・建設・製造業界に特化したHRプラットフォーム事業「クロスワーク」、物流業界に特化した業務効率化・経営支援クラウドサービス事業「ロジポケ」などを提供している。

NXグループは人手不足を物流事業における最重要の社会課題の1つと捉え、自動化やDX等の技術導入などさまざまな取り組みを行っている。今回の出資を通じて、人材紹介やクラウドサービスのソリューションを活用し、人手不足・ドライバー不足という社会課題の解決に取り組むX Mile社の事業成長をサポートする。

具体的な取り組み内容として、ドライバー特化の人材紹介「クロスワーク」の活用による人材確保と、「ロジポケ」の機能開発における協力を挙げている。ロジポケについては、安全教育コンテンツの拡充、技能系社員の採用管理・評価管理、労務管理・運行管理などの機能開発において、NXグループがこれまで物流業界で積み上げてきた知見やノウハウを提供する。

また、キャリア可視化・評価システムの構築を通じて人材を適切に評価する仕組み作りを支援し、ドライバーのキャリアパスの明確化によるエンゲージメント向上にも取り組む。

NXグループは1937年の創立以来、モノを運ぶことを通じて人・企業・地域を結び、社会の発展と共に歩んできた。世界57の国と地域に約7万8000人の従業員を有するグローバルロジスティクスカンパニーとして、陸・海・空の輸送モードと倉庫・ITを駆使し、高品質なロジスティクスサービスを提供している。