次世代型太陽電池で路線バス燃費改善へ、神奈川中央交通が実証実験開始…豊田通商も参画

PXP、神奈川中央交通、豊田通商の3社は、次世代型太陽電池「カルコパイライト太陽電池」を活用した路線バスの燃費改善実証実験を平塚営業所管内で開始したと発表した。

【画像】路線バスの屋根にカルコパイライト太陽電池

近年、環境負荷低減と省エネルギーの観点から、公共交通機関における燃費改善技術の導入が求められている。今回の実証実験では、神奈川中央交通の路線バス5両の屋根にPXPが開発したカルコパイライト太陽電池を搭載する。

太陽光発電により空調等車内の電力を補うことで、エンジン負荷の軽減による燃費改善効果を検証する。実証期間は2026年3月26日までの約5か月間。

カルコパイライト太陽電池は、ペロブスカイト太陽電池と並ぶ次世代型太陽電池として注目されている。軽量かつ薄型で柔軟性に優れ、振動や衝撃に強く、特に耐久性に優れているため、車両の屋根への搭載が容易で長期間安定した性能を維持できる特徴がある。

本実証実験は、神奈川県の「次世代型太陽電池普及促進事業費補助金」を活用して実施される。次世代型太陽電池の普及促進と環境負荷低減の取り組みとして、地域の脱炭素化に貢献することを目指している。

実証実験の結果をもとに、神奈川中央交通と豊田通商は次世代型太陽電池の路線バスへの導入可能性を評価する予定だ。