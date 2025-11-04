12/12【無料・オンラインセミナー】SDVとAIが変えるクルマとクルマ作り～欧州vs日本のクルマの今と未来～

＜２＞SDVはどのような収益モデルにつながっていくのか？



14:45-15:25



青木 英也 氏

AUMOVIO Architecture and Network Solutions 事業部 JOEM部門責任者



SDVの話題が議論されるたびに、HPC（ハイパフォーマンスコンピューター）、 Zoneコントローラー、あるいは E/Eアーキテクチャの話をよく耳にします。また車におけるエッジコンピューティングの重要性、クラウドコンピューティングとの両立が重要とも言われています。確かに重要なのは事実ですが、果たしてそれがSDV の本質なのでしょうか？

本講演では、SDVの本質を深堀りすることにより、どのような収益モデルにつながっていくのかを考察していきたいと思っております。



１．SDV の主役はHPC/ zoneコントローラーが主役？

２．ソフトウェア・ディファインド（ソフトウェア定義）の意味とは？

３．SDVはすでに市場に投入されている？

４．SDVである「くるま」の将来、収益モデルとは？



［プロフィール］

1997年1月 シーメンス（株）入社。オートモーティブ営業にてキーアカウント営業に従事する。

2001年よりオートモーティブエレクトロニクス製品のグループリーダーに就任。

2007年10月 コンチネンタル社によるシーメンスVDOオートモーティブ事業の買収に伴う組織改編、コンチネンタル・オートモーティブ 営業統括部長に就任。

2015年7月よりボディ＆セキュリティ事業部における日系自動車向けのグローバル事業責任者に就任。組織改編を経て、現職AUMOVIO（※） Architecture and Network Solutions 事業部JOEM部門責任者

※コンチネンタル社のオートモーティブ部門は、2025年9月にスピンオフしAUMOVIO（オモビオ）として独立分社化されました。

