高速バス会社を悩ます悪しき“裏技”「相席ブロック」が横行［新聞ウォッチ］

開催中の「ジャパンモビリティショー2025」で日野自動車など商用車メーカーの展示ブースには斬新なデザインの大型観光バスなどが異彩を放っているが、その高速バスなどの運行会社にとっての頭痛のタネは、顕在化する運転手の不足ばかりではないようだ。

【画像】高速バス

きょうの日経が社会面のトップ記事として大きく取り上げているが、夜行などの高速バスで隣席に他の乗客が座らないよう、2席分予約して出発直前で1席をキャンセルする「相席ブロック」という悪しき行為が横行して、高速バス各社を悩ませているという。

記事によると、高速バスは新幹線や飛行機に比べて運賃が安く、近年の宿泊費の高騰も重なって人気を集める一方、長時間の移動になる路線も少なくないという。ただ、「隣に人がいると落ち着かない」「ゆったり過ごしたい」「寝顔を近くで見られたくない」といった心理から、「相席ブロック」という行為に及ぶそうだ。

高速バスには一般的な4列シートではなく隣席との間に通路があり、ゆったり座れる3列シートを導入する車両もあるが、台数は限られるうえ運賃も高くなるのが現状とされている。

国土交通省の標準運送約款は、高速バスのキャンセル料を「乗車日の12日前までは110円以内」と規定。9～11日前は最大で運賃の20%、2～8日前は30%で、乗車日が近づくほど上限が高くなり、発車予定時刻まで2時間になれば最大100%としている。ところが、予約はインターネットが主流で、出発直前でも利用者がスマートフォンからキャンセルできる場合が多く、取り消された座席は予約サイト上で「空席」と表示されるが、出発の時間が迫ると他の客が気づくのは難しい。

実質的に“安価で広い席を確保する裏技”のように悪用する人が増えており、本来なら乗車できた人が利用できず、バス会社は得られたはずの売り上げを逃すことにもなるという。このため、「運行各社は悪質な行為をしないよう呼びかけるとともに、抑止策としてキャンセル料を引き上げる動きも出てきた」（日経）とも伝えている。

2025年11月4日付

