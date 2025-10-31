アウトドアフェス2026、大阪万博記念公園で2026年3月開催へ…キャンピングカー展示

万博記念公園の広大な芝生の上で自然を感じながらアウトドアの魅力を体感できる『アウトドアフェス』～テレビ大阪 春のお祭りイベント～が、2026年3月7日（土）・8日（日）に開催されることが決まった。

【画像】『アウトドアフェス』～テレビ大阪 春のお祭りイベント～

本イベントはアウトドア好きや車好きに向けた催しだ。アウトドア用品の販売、キャンピングカーの展示、キャンプ場・観光地のPR、各種アクティビティの体験会など多彩な用途での出展者を現在募集中。出展のエントリー締切は2025年12月12日（金）となっている。

開催期間中は『テレビ大阪EXPO』として、西日本最大のスポーツ自転車フェス「サイクルモードライドオオサカ2026」と、春一番の美味しい食を集めたフードイベント「サイクル∞キッチン」も同時開催する。

過去8回の開催では総来場者数が30万人を超え、春の定番イベントとして高い人気を誇る。アウトドアファンだけでなく、スポーツ自転車の愛好者やファミリー層にも楽しめる内容となっている。

なお、2026年のイベントでは公式キャラクター「アウトドアぼーや」がイベントを盛り上げる予定で、今後オススメ情報や出展者情報を紹介していく。