ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

アウトドアフェス2026、大阪万博記念公園で2026年3月開催へ…キャンピングカー展示

『アウトドアフェス』～テレビ大阪 春のお祭りイベント～
  • 『アウトドアフェス』～テレビ大阪 春のお祭りイベント～
  • 『アウトドアフェス』～テレビ大阪 春のお祭りイベント～
  • 『アウトドアフェス』～テレビ大阪 春のお祭りイベント～
  • 『アウトドアフェス』～テレビ大阪 春のお祭りイベント～

万博記念公園の広大な芝生の上で自然を感じながらアウトドアの魅力を体感できる『アウトドアフェス』～テレビ大阪 春のお祭りイベント～が、2026年3月7日（土）・8日（日）に開催されることが決まった。

【画像】『アウトドアフェス』～テレビ大阪 春のお祭りイベント～

本イベントはアウトドア好きや車好きに向けた催しだ。アウトドア用品の販売、キャンピングカーの展示、キャンプ場・観光地のPR、各種アクティビティの体験会など多彩な用途での出展者を現在募集中。出展のエントリー締切は2025年12月12日（金）となっている。

開催期間中は『テレビ大阪EXPO』として、西日本最大のスポーツ自転車フェス「サイクルモードライドオオサカ2026」と、春一番の美味しい食を集めたフードイベント「サイクル∞キッチン」も同時開催する。

過去8回の開催では総来場者数が30万人を超え、春の定番イベントとして高い人気を誇る。アウトドアファンだけでなく、スポーツ自転車の愛好者やファミリー層にも楽しめる内容となっている。

なお、2026年のイベントでは公式キャラクター「アウトドアぼーや」がイベントを盛り上げる予定で、今後オススメ情報や出展者情報を紹介していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

キャンピングカー、車中泊、アウトドア

★イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES