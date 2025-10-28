ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ホンダ、インドのOMCパワーに出資…交換式バッテリー活用で電力安定供給へ

「Honda Mobile Power Pack e:」を使った無停電電源装置
  • 「Honda Mobile Power Pack e:」を使った無停電電源装置

ホンダは10月27日、電動モビリティの普及が進むインド市場において、バッテリーを活用した電力の安定供給を目指し、分散型電源・グリッド事業を展開するOMC Power Private Limited（OMCパワー）に出資を決定したと発表した。

OMCパワーは2026年1月に、ホンダの交換式バッテリー「Honda Mobile Power Pack e:（モバイルパワーパック イー）」を用いた無停電電源装置のリース事業を開始する。

世界最大の人口を有するインドでは、急速な経済成長に伴い、電力の安定供給が求められている。安定した電力を必要としている地域では、非常用電源の一つとしてディーゼル発電機が広く活用されており、排ガスによる健康リスクの懸念も高まっている。

こうした社会課題の解決に向けて、ホンダはOMCパワーと連携し、2023年からウッタル・プラデーシュ州で、Honda Mobile Power Pack e:を用いた無停電電源装置の実証実験を実施。この取り組みにより、電動二輪車用バッテリーの二次利用（リパーパス）を通じて、安定した電力供給と環境負荷の低減を両立できることが確認された。

本事業では、ホンダの現地法人Honda Power Pack Energy India Pvt. Ltd.（HEID）がOMCパワーにバッテリーを提供。OMCパワーは無停電電源装置とバッテリーをパッケージ化し、一般家庭や個人商店、学校などに販売する。系統電源から充電したバッテリーを、電力が不安定な時や停電時に電力供給源として活用することで、安定した電力利用が可能になる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダ（本田技研工業）

インド

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES