ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ホンダ、カナダのエネディムに出資…レアアース不要の次世代モーター開発企業

ホンダがカナダのエネディムに出資
  • ホンダがカナダのエネディムに出資

カナダのテクノロジー企業のエネディムは、ホンダから出資を受けたと発表した。

エネディムは、永久磁石やレアアース（希土類元素）を一切使用しない、次世代のスイッチト・リラクタンス・モーター（SRM）を開発している。

今回の出資は、ホンダのグローバル・オープン・イノベーション・プログラム「Honda Xcelerator Ventures」を通じて行われた。エネディムは調達した資金を、特許取得済みのモーター技術の開発加速と事業拡大に活用する方針だ。

エネディムは、カナダ・オンタリオ州ハミルトンに本拠を置くマクマスター大学発のスタートアップ企業。同大学のアリ・エマディー博士らの研究チームが開発した70件以上の特許技術を基盤とし、独自のモーター構成や制御技術によって、従来のSRMが抱えていた課題を克服。静粛性、高効率、高出力を実現したという。

現在、多くの電気自動車（EV）などに使われる高性能モーターは、レアアースを用いた永久磁石を使用している。しかし、レアアースは高価であることに加え、採掘や精錬における環境負荷が課題となっている。

ホンダの執行役常務である小澤学氏は、エネディムの技術について「レアアース素材を一切必要としない革新的なSRM技術」と評価。永久磁石を使用しない同社のモーターの将来性に大きな期待を寄せている。

ホンダは2050年までに環境負荷ゼロを目指しており、今回の出資もその目標達成に向けた戦略の一環とみられる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダ（本田技研工業）

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES