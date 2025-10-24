ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

日本特殊陶業、電気・水素・燃料のカテゴリーに分けて展示予定…ジャパンモビリティショー2025

日本特殊陶業のブースイメージ
  • 日本特殊陶業のブースイメージ
  • 東京ビッグサイト

ニテラグループの日本特殊陶業は、10月30日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催される「ジャパンモビリティショー2025」に出展する。

【画像全2枚】

日本特殊陶業は「モビリティの未来を輝かせること」をニテラの使命として掲げ、現代から未来に向けた取り組みを製品を通じて紹介する予定だ。展示ブースでは、現在のモビリティを支えるスパークプラグや各種センサに加え、長年培ったセラミック技術を活用した未来のモビリティ製品を「電気」「水素」「燃料」の各エネルギーカテゴリーに分けて展示する。

主な製品として、カーボンニュートラルやCO2削減に貢献するさまざまな燃料に対応可能なスパークプラグを展示。燃費向上や排気ガス低減に貢献するプレチャンバープラグや水素エンジン向けスパークプラグなどの開発中製品も紹介する。

センサ分野では、全領域の空燃比を検知可能な全領域空燃比センサや、有害排気ガスを削減するNOxセンサ、水素エンジン向け排ガスセンサ、アンモニア燃料排ガスセンサなどの開発中製品を展示する。

また、EVモーターや風力発電機の電食対策に優れた窒化ケイ素ボールや、高い放熱性と強度を持つ窒化ケイ素放熱基板も紹介。水素社会の実現に向けては、高効率な水素製造技術として注目される固体酸化物形電解セル（SOEC）や、1台で水素製造と発電が可能なリバーシブルSOCシステムを展示する。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ジャパンモビリティショー2025

日本特殊陶業（ニテラ）

ジャパンモビリティショー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES