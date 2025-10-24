ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

メルセデスベンツ『GLC』新型向け、EVパワートレイン生産開始

メルセデスベンツGLC新型のEVパワートレイン生産開始
  • メルセデスベンツGLC新型のEVパワートレイン生産開始
  • メルセデスベンツGLC新型のEVパワートレイン生産開始
  • メルセデスベンツGLC新型のEVパワートレイン生産開始
  • メルセデスベンツGLC新型のEVパワートレイン生産開始
  • メルセデスベンツGLC新型のEVパワートレイン生産開始

メルセデスベンツの完全子会社のスター・アセンブリーは、ルーマニアのセベシュ工場において、新型『GLC』の電動駆動ユニットの組立を開始したと発表した。

【画像】メルセデスベンツGLC新型のEVパワートレイン生産開始

同社は3万平方メートル以上の新工場に投資し、電動駆動ユニットの組立とロジスティクス機能を統合した。この投資により、高技能労働者の雇用確保と地域発展への貢献を目指している。

電動駆動ユニットはメルセデスベンツが自社開発したもので、電動モーター、パワーエレクトロニクス、動力伝達用ギア部分の3つのサブシステムで構成される。セベシュ工場では約1万5000平方メートルの組立ラインで、200以上の手動・自動化プロセスを経て完成品を製造している。

完成した駆動ユニットは2026年から新型GLCの量産を行うドイツ・ブレーメン工場に供給される。また2026年からはハンガリーのケチケメート工場で生産される新型『Cクラス』のEV向けにも電動駆動ユニットを供給する予定だ。

生産はメルセデスベンツのデジタル生産エコシステム「MO360」に完全統合され、全ての部品の追跡可能性を確保している。工場は再生可能エネルギーを使用したCO2ニュートラルな生産を実現しており、最大5MWの太陽光発電設備の設置も検討中だ。

スター・アセンブリーは2013年の設立以来、複数のトランスミッション組立を手がけ、2020年には8速デュアルクラッチトランスミッションの生産開始により電動化への重要な一歩を踏み出していた。今回の電動駆動ユニット組立拡大により、完全電動化への転換をさらに推進する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

メルセデスベンツ GLCクラス

メルセデスベンツ（Mercedes-Benz）

SUV・クロスオーバー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES