北米日産、マーレに「サステナビリティ・リーダーシップ賞」授与…環境取り組みで高評価

日産経営陣から賞を授与されるMAHLEのPeter Lynch氏とRicardo Tavalori氏
  • 日産経営陣から賞を授与されるMAHLEのPeter Lynch氏とRicardo Tavalori氏
  • 日産経営陣と全受賞者
  • 受賞はMAHLEを含む2社のみ

マーレは、日産ノースアメリカから「サステナビリティ・リーダーシップ賞」を受賞したと発表した。この栄誉ある賞の受賞企業は、マーレを含む2社のみとなっている。

同賞は、企業のサステナビリティ活動を評価する独立機関EcoVadisのスコアを基準としており、マーレの革新技術と責任あるプロセスでサステナブルな未来のモビリティ創造に取り組む強い決意が評価された。

授賞式は、米国テネシー州ナッシュビルで開催された日産のAnnual Supplier Appreciation Eventで行われた。マーレノースアメリカのピーター・リンチ副社長とマーレのリカルド・タボラリ氏が代表で受賞した。

マーレは二酸化炭素排出量の削減やエネルギー効率の向上、持続可能なモビリティの未来実現にグローバルに取り組む先進的な努力が認められた。

ピーター・リンチ氏は「日産のサステナビリティ・リーダーシップ賞を受賞できたことは大変な栄誉。サステナビリティチームの熱意ある活動とビジョンの表れ」とコメント。「サステナビリティは単なる目標ではなく、当社の日常に根ざした責任の一つ」と述べた。

サステナビリティはマーレのグループ戦略「MAHLE 2030+」達成に不可欠な要素となっている。同社は自社の事業活動の持続可能性に加え、革新的な製品の提供を通じて気候保護にも積極的な貢献を行っている。

日産の「サステナビリティ・リーダーシップ賞」は、サステナブルな未来に向けた同社のコミットメントの一環であり、よりクリーンで安全な未来を目指してイノベーションを推進するなど、広範な取り組みを展開している。

《森脇稔》

