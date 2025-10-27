ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

マーレ、サステナビリティで世界上位5%評価…EcoVadisゴールドメダル獲得

MAHLEが受賞したEcoVadisのゴールドメダル
  • MAHLEが受賞したEcoVadisのゴールドメダル

自動車部品メーカーのマーレは、企業のサステナビリティを評価する独立系評価機関EcoVadisからゴールドメダルを獲得したと発表した。

同社は100ポイント満点中82ポイントを取得し、EcoVadisが世界で評価対象とした全企業の上位5%の評価を獲得した。昨年度の評価に比べ、マーレは「環境」「労働と人権」「倫理」「持続可能な資材調達」の4分野すべてでスコアを改善している。

マーレは「環境」と「労働と人権」の分野で最高評価の「Outstanding」（極めて優れている）を獲得した。この評価は、同社が達成した具体的な実績に裏打ちされている。

2024年、マーレグループはサプライチェーンCO2排出量をスコープ1および2で基準年の2019年から47%、スコープ3については同17%の削減を達成した。労働災害については体系的な安全策を講じ、100万延べ実労働時間当たりの労働損失日数を2.8から2.1に改善している。

この他にもマーレが職場および社会におけるジェンダー平等の推進に向け国連が策定した「女性のエンパワーメント原則」に署名を行っていること、Science Based Targets initiative（SBTi）により気候目標の妥当性が客観的に認定されていること、更にはサステナビリティレポートの透明性が評価され「ESG Transparency Award 2024」を受賞していることなども、EcoVadisは高く評価している。

マーレのManagement Board of the MAHLE GroupのGeorg Dietz氏は「サステナブルな企業活動は、成功の鍵となる戦略的要素」とコメント。同社でGlobal Head of Sustainability, Health, Occupational Safety and Environmental Managementを務めるKathrin Apel氏は「たった1年の間で、スコアは16ポイント改善された。つまり、当社のサステナビリティ戦略は野心的であるだけでなく、実行性にも優れていることが証明された」と述べている。

EcoVadisは、企業の環境や社会的・倫理的パフォーマンスを評価する独立機関で、これまでに185カ国、250以上の業種におけるあらゆる規模の企業15万社以上に対して評価を行っている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

マーレ

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES