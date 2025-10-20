ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ヨコハマタイヤ「ADVAN」装着車、SUPER GT第7戦で表彰台独占…GT300クラス今季4勝目

表彰台を独占したヨコハマタイヤ勢
  • 表彰台を独占したヨコハマタイヤ勢
  • 優勝した「seven × seven PORSCHE GT3R」
  • 2位の「CARGUY FERRARI 296 GT3」
  • 3位の「VENTENY Lamborghini GT3」

横浜ゴムのグローバルフラッグシップタイヤブランド「ADVAN（アドバン）」装着車が、10月18日から19日にオートポリス（大分県）で開催された「2025 AUTOBACS SUPER GT」第7戦のGT300クラスで表彰台を独占した。

【画像】表彰台を独占したヨコハマタイヤ勢

これにより「ADVAN」装着車はGT300クラスで今季通算4勝目となった。

優勝したのはseven × seven Racingの「seven × seven PORSCHE GT3R（666号車／ハリー・キング選手／藤波清斗選手／近藤翼選手）」。レースは序盤から、2位を獲得したCARGUY MKS RACINGの「CARGUY FERRARI 296 GT3（7号車）」と3位に入ったJLOCの「VENTENY Lamborghini GT3（0号車）」がトップ争いを展開した。

途中、セーフティカー導入やドライブスルーペナルティなどの波乱が続く中で、最後まで手堅く走った「seven × seven PORSCHE GT3R」が逆転でチェッカーフラッグを受け、seven × seven Racingとして悲願のSUPER GT初勝利を飾った。

さらに4位にKONDO RACINGの「リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R（56号車）」、5位にVELOREXの「UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI（6号車）」が入り、ヨコハマタイヤ勢がトップ5を独占する圧倒的な強さを見せた。

横浜ゴムは2024年度から2026年度までの中期経営計画「Yokohama Transformation 2026（YX2026）」のタイヤ消費財戦略において高付加価値品比率の最大化を掲げている。グローバルフラッグシップタイヤブランド「ADVAN」、SUV・ピックアップトラック用タイヤブランド「GEOLANDAR（ジオランダー）」、「ウィンタータイヤ」、そして18インチ以上のタイヤの拡販に取り組んでいる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

横浜ゴム

SUPER GT

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES