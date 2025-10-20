ヨコハマタイヤ「ADVAN」装着車、SUPER GT第7戦で表彰台独占…GT300クラス今季4勝目

横浜ゴムのグローバルフラッグシップタイヤブランド「ADVAN（アドバン）」装着車が、10月18日から19日にオートポリス（大分県）で開催された「2025 AUTOBACS SUPER GT」第7戦のGT300クラスで表彰台を独占した。

【画像】表彰台を独占したヨコハマタイヤ勢

これにより「ADVAN」装着車はGT300クラスで今季通算4勝目となった。

優勝したのはseven × seven Racingの「seven × seven PORSCHE GT3R（666号車／ハリー・キング選手／藤波清斗選手／近藤翼選手）」。レースは序盤から、2位を獲得したCARGUY MKS RACINGの「CARGUY FERRARI 296 GT3（7号車）」と3位に入ったJLOCの「VENTENY Lamborghini GT3（0号車）」がトップ争いを展開した。

途中、セーフティカー導入やドライブスルーペナルティなどの波乱が続く中で、最後まで手堅く走った「seven × seven PORSCHE GT3R」が逆転でチェッカーフラッグを受け、seven × seven Racingとして悲願のSUPER GT初勝利を飾った。

さらに4位にKONDO RACINGの「リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R（56号車）」、5位にVELOREXの「UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI（6号車）」が入り、ヨコハマタイヤ勢がトップ5を独占する圧倒的な強さを見せた。

横浜ゴムは2024年度から2026年度までの中期経営計画「Yokohama Transformation 2026（YX2026）」のタイヤ消費財戦略において高付加価値品比率の最大化を掲げている。グローバルフラッグシップタイヤブランド「ADVAN」、SUV・ピックアップトラック用タイヤブランド「GEOLANDAR（ジオランダー）」、「ウィンタータイヤ」、そして18インチ以上のタイヤの拡販に取り組んでいる。