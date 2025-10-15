松山道石鎚山SA、モンスターハンターグッズ販売へ…新シリーズ「モンでふぉ」フォトパネルも設置

西日本高速道路サービス・ホールディングス四国支社は、10月17日から2026年10月16日まで、松山自動車道石鎚山サービスエリア上り線でモンスターハンターグッズコーナーをオープンすると発表した。

【画像全5枚】

同コーナーでは、10月16日から販売開始予定のデフォルメシリーズ「モンでふぉ」グッズ約15アイテムをはじめ、カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデルなど数多くのアイテムを販売する。営業時間は9時から21時まで。

また、「モンでふぉ」のキービジュアルを基にしたフォトパネル（幅2200mm×高さ1900mm）や、「モンスターハンターワイルズ」のメインモンスター「鎖刃竜 アルシュベルド」のフォトパネル（幅2900mm×高さ2680mm）を設置する。

期間中は「モンスターハンターワイルズ」と「ファイナルファンタジーXIV」のスペシャルコラボ映像や、「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」の最新プロモーション映像を大画面で上映する。12月頃に映像内容を変更予定。

さらに、各地のイベント用に作られた造形物の展示や、SNS投稿キャンペーンも実施する。キャンペーンでは、ハッシュタグ「#モンハン石鎚」を付けて投稿した写真の中から、「いいね」が最も多い1名と抽選で1名に、1月29日販売予定の「火竜 リオレウス Ver.2.0」と「雌火竜 リオレイア Ver.2.0」のフィギュアをプレゼントする。