デザインを4割が評価、読者の感情：スズキ『クロスビー』改良新型…価格上昇に戸惑いも

AIが想定したスズキ・クロスビー改良新型のユーザー、高瀬かおり（たかせ・かおり、35歳）
スズキが発表したコンパクトSUV『クロスビー』改良新型に対し、読者の間ではポジティブな反応が目立っている。読者の反応をAIで分析したところ、最も多かった感情は「デザインが洗練されて好印象」（40％）だった。

読者の感情予測
1位：「デザインが洗練されて好印象」　40％
2位：「走りや安全装備の進化に満足」　35％
3位：「価格上昇への戸惑い」　15％
その他：10％

●「デザインが洗練されて好印象」40％

今回の改良では、外観デザインを中心に質感が向上し、インテリアもより上質な仕立てとなった。ユーザーからは「丸みのある愛嬌はそのままに、より都会的になった」といった評価が寄せられ、幅広い層から支持を得ている。

●「走りや安全装備の進化に満足」35％

2位には「走りや安全装備の進化に満足」（35％）が挙がった。ハイブリッドシステムの改良や、先進安全技術「スズキセーフティサポート」の機能拡充など、実用面の進化を評価する声が多い。

●「価格上昇への戸惑い」15％

いっぽうで、「価格上昇への戸惑い」（15％）も見られた。装備強化による価値向上を理解しつつも、「エントリー価格が上がり、手の届きにくさを感じる」といった意見もある。

全体としては、クロスビーのキャラクターを維持しながら質感や性能を底上げした点が高く評価されており、「生活に寄り添うコンパクトSUV」としての存在感を改めて印象づける結果となった。

《高木啓》

