季節を問わず快適に、人気の「クイックメッシュサンシェード」が再入荷、新対応車種も追加

車種専用設計の「クイックメッシュサンシェード」
コラントが運営するオンライン専売のアフターパーツブランド・INTEC（インテック）が、好評につき完売していた車種専用設計の「クイックメッシュサンシェード（車両1台分セット）」を再入荷し、新たな対応車種もラインアップに加えた。

同製品は、一般的な汎用品とは異なり、車種専用品として設計されているため、窓にぴったりとフィットする。サンシェードを装着したままでも窓の開閉が可能で、日常のドライブでもストレスなく使用できる。

メッシュ素材のため視界を確保したまま日差しを遮り、換気も可能だ。虫の進入の抑制もできるので、アウトドアシーンでも活躍が期待できる。メッシュながら紫外線を69％カットするので、長時間のドライブにも最適だ。

マグネットやクリップが付いており、工具なしでも簡単に取り付けが可能。窓を開閉してもしっかりと固定されたままとなる。窓に跡が残り熱にも弱い吸盤式や、テント地などのシェードとは一線を画す製品となっている。

また、サンシェード本体はコンパクトに折り畳め、付属の袋に収納でき、車内やトランクでの保管にも場所を取らない。

2025年10月時点で対応車種は19車種。

●トヨタ
『ヤリス』、『カローラツーリング』（210系）、『ノア/ヴォクシー』（90系）、『ノア/ヴォクシー/エスクァイア』（80系）、『アルファード/ヴェルファイア』（30系）、『RAV4』（50系）、『カムリ』（70系）、『ハイエース/レジアスエース』（200系標準ボディ/ワイドボディ）、『ランドクルーザー』（300系）、『ランドクルーザープラド』（150系）、『ハイラックス』（125系）、『プロボックス・サクシード』（160系）

●スバル
『レヴォーグ』（VM系）、『レヴォーグレイバック』（VN系）、『WRX STI・WRX S4』（VA系）、『インプレッサスポーツ・XV』（GT系）、

●スズキ
『ジムニー/ジムニーシエラ』（JB64/JB74）、『エブリイ/エブリイワゴン』（DA17系）

いずれも1台分セットで販売され、枚数は車種により5枚・7枚・9枚など異なるが、税込み価格は1万9800円（ヤリス用のみ5枚セット9900円）となっている。

購入はインテック公式オンラインショップのほか、アマゾン・楽天・Yahoo!の各オンラインショップの各オンラインショップより。

《ヤマブキデザイン》

