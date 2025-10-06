ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

テスラ『モデルY』、国内EV普通車セグメントで販売首位…2025年1-7月

テスラのミッドサイズSUV『モデルY』が、日本国内の電気自動車普通車セグメント（軽自動車を除く）において、2025年1月～7月の累計販売台数で第1位を獲得した。

これは、JATOダイナミクスの調査データによるものだ。

モデルYは、グローバル市場において2023年・2024年と2年連続で100万台を販売する人気車種。2025年も引き続き高い評価を受けており、1月のモデルチェンジ発表以降、様々な改良が行われた。特にモデルY ロングレンジAWDの一充電あたりの航続距離は635kmから682kmへと進化している。

モデルYは、優れた航続距離、革新的なテクノロジー、そして圧倒的な広さなど、快適性に優れたミッドサイズSUVとして評価されている。2025年のCEV補助金87万円の対象となっており、自治体の助成金なども充実している。

テスラは2025年第3四半期にグローバル全体で49万7000台以上の車両を納車するとともに、12.5GWhのエネルギー貯蔵製品を導入した。車両納車台数とエネルギー導入量の両方で過去最高を記録している。

現在のラインナップでは、『モデル3』（ミッドサイズセダン）が531万3000円から、モデルY（ミッドサイズSUV）が558万7000円からとなっており、両車種ともCEV補助金87万円の対象となっている。

